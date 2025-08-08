Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хирургия
Хирургия
© commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:45

Как нейрохирурги Югры избавляют от боли в руках с помощью передовой технологии

Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома

В Сургуте нейрохирурги травматологической больницы внедрили новый эндоскопический метод лечения карпального туннельного синдрома, который ранее не применялся в Югре. Эта патология, как отмечают медики, может поражать людей разных профессий, от офисных сотрудников и программистов до музыкантов и швей, а также геймеров.

Причиной недуга является длительное выполнение однообразных движений и неестественное положение кисти, что приводит к сдавливанию срединного нерва утолщенной карпальной связкой. Это вызывает болевые ощущения в ладонях и пальцах, слабость мышц и нарушение двигательных функций.

Если консервативные методы не помогают, пациентам рекомендуется оперативное вмешательство. Теперь в Югре такая операция будет проводиться с использованием современной эндоскопической технологии. Как сообщает портал ugra-news.ru, сургутские специалисты освоили эту методику под руководством опытных коллег из московского центра нейрохирургии им. Бурденко.

Основным преимуществом новой операции является быстрое восстановление, позволяющее пациентам пользоваться рукой практически сразу после процедуры. Кроме того, важен и косметический эффект: благодаря небольшому разрезу (около полутора сантиметров) в области естественной складки запястья, послеоперационный шрам практически незаметен.

