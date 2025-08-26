Тунис без стереотипов: страна, от которой я не ждал многого, но удивился

Честно признаюсь: в Тунис я летел скорее из любопытства. Турция и Египет были привычными направлениями, а Тунис казался чем-то "вторым эшелоном". Но именно эта поездка изменила моё представление об отдыхе.

Первое впечатление

Меня поразил климат. В сентябре море +25 °C, солнце мягкое, без изнуряющей жары. Пляжи просторные, песок белый и чистый. И главное — людей меньше, чем на привычных курортах.

Атмосфера и культура

Тунис оказался не только про пляж. Восточный колорит чувствовался повсюду: базары, специи, старые медины с узкими улочками. Вечером сидеть в кафе с мятным чаем и смотреть на жизнь вокруг было не менее интересно, чем купаться днём.

Экскурсии и природа

Мы ездили в Карфаген, и это было как путешествие во времени. Плюс — Сахара. Однодневная поездка в пустыню оставила сильнейшее впечатление: песок, закат, ощущение другой планеты.

Личный опыт

Главное открытие для меня — Тунис оказался сбалансированным. Здесь есть и море для отдыха, и культура для любителей истории, и гастрономия — свежая рыба и кускус стали моим любимым сочетанием. А ещё - цены: в бархатный сезон отдых стоил дешевле, чем в Турции.

Итог

Тунис стал открытием, потому что подарил и комфорт, и атмосферу нового. Это не только курорт, но и страна с историей, вкусами и ритмом, который невозможно перепутать ни с одним другим местом.