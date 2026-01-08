Заповедник отмечает 30 лет и готовит подарок: тропа к эпицентру мощнейшего взрыва в истории

В Красноярском крае обсуждают создание нового туристического маршрута, который должен привести путешественников к одному из самых загадочных мест в истории науки — эпицентру Тунгусского феномена. Проект предполагает не просто экскурсионный маршрут, а обустроенную экологическую тропу на территории заповедника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство особо охраняемой природной территории.

Экологическая тропа к эпицентру феномена

Директор заповедника "Тунгусский" Людмила Логунова рассказала, что к 2028 году планируется создание маршрута под условным названием "Тропа Кулика — путешествие к Тунгусскому метеориту". Проект назван в честь ученого-минералога Леонида Кулика, посвятившего годы изучению загадочного взрыва в сибирской тайге.

"Мы планируем впервые создать уникальную экологическую тропу под условным названием "Тропа Кулика — путешествие к Тунгусскому метеориту", в честь ученого-минералога Леонида Кулика. Это будет обустроенная по всем нормативам тропа к эпицентру падения, где был вал деревьев", — рассказала директор заповедника "Тунгусский" Людмила Логунова.

Маршрут должен пройти по территории заповедника и быть доступным для организованных туристических групп.

Связь с юбилеем Тунгусского события

Создание тропы приурочено к 120-летию со дня падения Тунгусского метеорита. Напомним, мощный взрыв космического объекта неустановленной природы произошел 30 июня 1908 года. По данным заповедника, эпицентр находился примерно в 70 километрах от поселка Ванавара, где ударной волной был повален лес на огромной площади.

Идея сохранения и научного изучения Тунгусского феномена для будущих поколений принадлежит именно Леониду Кулику. Его экспедиции заложили основу систематического исследования этого события, которое до сих пор остается предметом дискуссий среди ученых.

Заповедник и его задачи

Отдельно отмечается, что в 2025 году заповеднику "Тунгусский" исполнилось 30 лет. Он был создан для сохранения и изучения естественного хода природных процессов, а также для защиты уникальных экосистем Средне-Сибирского плоскогорья.

Целями заповедника являются сохранение генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и природных сообществ. Проект экологической тропы рассматривается как способ совместить охрану природы с просветительской и научно-популярной работой, не нарушая установленные режимы охраны.