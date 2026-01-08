Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Trekking trail of Netravati peak from the summit
Trekking trail of Netravati peak from the summit
© commons.wikimedia.org by iMahesh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Сибирский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:24

Заповедник отмечает 30 лет и готовит подарок: тропа к эпицентру мощнейшего взрыва в истории

Заповедник Тунгусский создаст экотропу к эпицентру падения метеорита — Логунова

В Красноярском крае обсуждают создание нового туристического маршрута, который должен привести путешественников к одному из самых загадочных мест в истории науки — эпицентру Тунгусского феномена. Проект предполагает не просто экскурсионный маршрут, а обустроенную экологическую тропу на территории заповедника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство особо охраняемой природной территории.

Экологическая тропа к эпицентру феномена

Директор заповедника "Тунгусский" Людмила Логунова рассказала, что к 2028 году планируется создание маршрута под условным названием "Тропа Кулика — путешествие к Тунгусскому метеориту". Проект назван в честь ученого-минералога Леонида Кулика, посвятившего годы изучению загадочного взрыва в сибирской тайге.

"Мы планируем впервые создать уникальную экологическую тропу под условным названием "Тропа Кулика — путешествие к Тунгусскому метеориту", в честь ученого-минералога Леонида Кулика. Это будет обустроенная по всем нормативам тропа к эпицентру падения, где был вал деревьев", — рассказала директор заповедника "Тунгусский" Людмила Логунова.

Маршрут должен пройти по территории заповедника и быть доступным для организованных туристических групп.

Связь с юбилеем Тунгусского события

Создание тропы приурочено к 120-летию со дня падения Тунгусского метеорита. Напомним, мощный взрыв космического объекта неустановленной природы произошел 30 июня 1908 года. По данным заповедника, эпицентр находился примерно в 70 километрах от поселка Ванавара, где ударной волной был повален лес на огромной площади.

Идея сохранения и научного изучения Тунгусского феномена для будущих поколений принадлежит именно Леониду Кулику. Его экспедиции заложили основу систематического исследования этого события, которое до сих пор остается предметом дискуссий среди ученых.

Заповедник и его задачи

Отдельно отмечается, что в 2025 году заповеднику "Тунгусский" исполнилось 30 лет. Он был создан для сохранения и изучения естественного хода природных процессов, а также для защиты уникальных экосистем Средне-Сибирского плоскогорья.

Целями заповедника являются сохранение генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и природных сообществ. Проект экологической тропы рассматривается как способ совместить охрану природы с просветительской и научно-популярной работой, не нарушая установленные режимы охраны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на специалистов ЖКХ в Новосибирской области вырос на 78% — Авито сегодня в 8:27
Вакансии в ЖКХ выросли на 78%: как один регион показывает будущее всего рынка труда

В Новосибирской области резко вырос спрос на специалистов ЖКХ: число вакансий увеличилось на десятки процентов, а зарплаты продолжают расти.

Читать полностью » Новосибирск ввел станцию метро Спортивная после переделки проекта — Кудрявцев 29.12.2025 в 7:37
Белорусы проектируют, федералы платят: как в Новосибирске будут развивать метро после 2025 года

Новосибирск завершает год с новым мостом и станцией "Спортивная". Мэр рассказал НГС, как будут развивать метро, транспорт и мосты в 2026 году.

Читать полностью » Цены на авиабилеты из Тюмени перед Новым годом выросли в 2-3 раза — Грас 28.12.2025 в 7:26
За полёт в Калининград на Новый год пассажиры из Тюмени платят в три раза больше обычного

Перед Новым годом билеты из Тюмени подорожали в 2-3 раза: эксперты объяснили, какие даты самые дорогие и когда цены начнут снижаться.

Читать полностью » Турпоток в Туву вырос и достиг 130 тысяч туристов — глава региона Ховалыг 28.12.2025 в 7:16
Забытый курорт возвращается: почему россияне массово поехали отдыхать в Туву

Турпоток в Туву в 2025 году вырос почти на четверть и превысил 130 тысяч поездок. Власти объяснили, что стало причиной роста.

Читать полностью » В Омске запускают переработку использованной одноразовой посуды с 2026 года — ТАСС 26.12.2025 в 17:29
Свалки могут потерять главный пластик: стало известно, когда в России начнут перерабатывать одноразовую посуду

В Омске в 2026 году планируют запустить уникальную линию переработки одноразовой посуды, которая преобразует мусор в сырьё для новых изделий.

Читать полностью » Жителя Хакасии осудили за использование рабского труда — МВД 26.12.2025 в 12:19
Людей ловили, возвращали и запирали: история рабского труда, о которой не принято говорить

В Хакасии вскрылась многолетняя история принудительного труда на ферме, которая закончилась реальным сроком и компенсацией жертвам.

Читать полностью » Юбилейного 500-тысячного пассажира отметили на маршруте Кемерово–Барзас — Кузбасс-пригород 24.12.2025 в 7:23
Когда обычная поездка становится вехой: как маршрут Кемерово — Барзас дошёл до цифры 500 000

На пригородном маршруте Кемерово — Притомье — Барзас отметили 500-тысячного пассажира — событие стало важным рубежом для всей линии.

Читать полностью » Отключение подстанции в Тайге оставило без электричества 10 тыс. человек – Илья Середюк 23.12.2025 в 5:08
Силы на пределе: как Тайга справляется с отключением электричества и восстановлением тепла для 10 тыс. людей

Более 10 тыс. человек остались без электричества в городе Тайга. Как власти региона устраняют последствия аварии и восстанавливают подачу тепла?

Читать полностью »

Новости
Общество
Бесстыковые пути снижают шум и вибрации в поездах — njcar.ru
Туризм
Китай может обойти Египет и ОАЭ по популярности у туристов в 2026 году — АТОР
ПФО
В Башкирии появились новые кемпинги для автотуристов — АТОР
Красота и здоровье
Яичница и омлеты повышают риск инфаркта — врач Умнов
Происшествия
Российских туристов эвакуировали из Йемена в Саудовскую Аравию — РИАН
Наука
Аммониты пережили динозавров на 68 тысяч лет — Scientific Reports
ПФО
Потребление алкоголя в Ульяновской области составило 8,75 литра на человека — ЕМИСС
ПФО
Капитальный ремонт завершили в 11 медучреждениях Саратовской области — Минздрав
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet