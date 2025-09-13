Всего одна замена — и классический салат с тунцом станет нежнее и полезнее
Классический салат с тунцом традиционно готовят с майонезом. Он придаёт блюду нежную текстуру, но одновременно делает его слишком жирным и калорийным. Многие хозяйки замечали: стоит чуть переборщить с соусом — и вкус рыбы уже не ощущается.
Почему майонез не всегда хорош
Майонез в среднем добавляет от 180 до 360 калорий жира на порцию. При этом он не только утяжеляет блюдо, но и может скрыть настоящий вкус тунца, оставив лишь лёгкий "яичный" оттенок. Кроме того, в жару он ускоряет порчу продукта: всего через два часа на свежем воздухе такая смесь становится небезопасной.
Альтернатива от шеф-повара
Шеф-повар и основательница кулинарного блога Panning the Globe Лиза Голдфингер предложила простое решение: заменить майонез на обезжиренный йогурт.
"Если вы любите кремообразный салат с тунцом, но не хотите добавлять много майонеза, я вас поддерживаю", — заявил Голдфингер.
Она подчеркнула, что йогурт придаёт блюду нужную густоту и бархатистость, но без лишних жиров и консервантов. Более того, он добавляет лёгкую кислинку, которая прекрасно сочетается с лимонным соком, луком или редисом.
Преимущества йогурта
- естественная густота и кремовая консистенция;
- освежающий вкус;
- меньше калорий и жиров;
- безопаснее в тёплую погоду;
- отлично подходит для средиземноморских сочетаний.
Рецепт салата с тунцом и йогуртом
Ингредиенты:
- банка тунца (140 г);
- 120 мл простого обезжиренного йогурта;
- 3 ст. л. нарезанной редьки;
- 3 ст. л. красного лука;
- 2 ст. л. каперсов (одна целая, одна измельчённая);
- 2 ч. л. дижонской горчицы;
- половина лимона (сок);
- соль по вкусу.
Метод:
- Разомните тунец вилкой.
- Добавьте йогурт, овощи, каперсы и горчицу.
- Влейте лимонный сок и посолите.
- Перемешайте до однородности.
Если хочется большей кремовости — просто положите ещё ложку йогурта. Готовая смесь прекрасно подходит для салата или бутербродов.
