Всего одна замена — и классический салат с тунцом станет нежнее и полезнее

Классический салат с тунцом традиционно готовят с майонезом. Он придаёт блюду нежную текстуру, но одновременно делает его слишком жирным и калорийным. Многие хозяйки замечали: стоит чуть переборщить с соусом — и вкус рыбы уже не ощущается.

Почему майонез не всегда хорош

Майонез в среднем добавляет от 180 до 360 калорий жира на порцию. При этом он не только утяжеляет блюдо, но и может скрыть настоящий вкус тунца, оставив лишь лёгкий "яичный" оттенок. Кроме того, в жару он ускоряет порчу продукта: всего через два часа на свежем воздухе такая смесь становится небезопасной.

Альтернатива от шеф-повара

Шеф-повар и основательница кулинарного блога Panning the Globe Лиза Голдфингер предложила простое решение: заменить майонез на обезжиренный йогурт.

"Если вы любите кремообразный салат с тунцом, но не хотите добавлять много майонеза, я вас поддерживаю", — заявил Голдфингер.

Она подчеркнула, что йогурт придаёт блюду нужную густоту и бархатистость, но без лишних жиров и консервантов. Более того, он добавляет лёгкую кислинку, которая прекрасно сочетается с лимонным соком, луком или редисом.

Преимущества йогурта

естественная густота и кремовая консистенция;

освежающий вкус;

меньше калорий и жиров;

безопаснее в тёплую погоду;

отлично подходит для средиземноморских сочетаний.

Рецепт салата с тунцом и йогуртом

Ингредиенты:

банка тунца (140 г);

120 мл простого обезжиренного йогурта;

3 ст. л. нарезанной редьки;

3 ст. л. красного лука;

2 ст. л. каперсов (одна целая, одна измельчённая);

2 ч. л. дижонской горчицы;

половина лимона (сок);

соль по вкусу.

Метод:

Разомните тунец вилкой.

Добавьте йогурт, овощи, каперсы и горчицу.

Влейте лимонный сок и посолите.

Перемешайте до однородности.

Если хочется большей кремовости — просто положите ещё ложку йогурта. Готовая смесь прекрасно подходит для салата или бутербродов.