салат с тунцом
Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Всего одна замена — и классический салат с тунцом станет нежнее и полезнее

Лиза Голдфингер: обезжиренный йогурт лучше майонеза для салата с тунцом

Классический салат с тунцом традиционно готовят с майонезом. Он придаёт блюду нежную текстуру, но одновременно делает его слишком жирным и калорийным. Многие хозяйки замечали: стоит чуть переборщить с соусом — и вкус рыбы уже не ощущается.

Почему майонез не всегда хорош

Майонез в среднем добавляет от 180 до 360 калорий жира на порцию. При этом он не только утяжеляет блюдо, но и может скрыть настоящий вкус тунца, оставив лишь лёгкий "яичный" оттенок. Кроме того, в жару он ускоряет порчу продукта: всего через два часа на свежем воздухе такая смесь становится небезопасной.

Альтернатива от шеф-повара

Шеф-повар и основательница кулинарного блога Panning the Globe Лиза Голдфингер предложила простое решение: заменить майонез на обезжиренный йогурт.

"Если вы любите кремообразный салат с тунцом, но не хотите добавлять много майонеза, я вас поддерживаю", — заявил Голдфингер.

Она подчеркнула, что йогурт придаёт блюду нужную густоту и бархатистость, но без лишних жиров и консервантов. Более того, он добавляет лёгкую кислинку, которая прекрасно сочетается с лимонным соком, луком или редисом.

Преимущества йогурта

  • естественная густота и кремовая консистенция;
  • освежающий вкус;
  • меньше калорий и жиров;
  • безопаснее в тёплую погоду;
  • отлично подходит для средиземноморских сочетаний.

Рецепт салата с тунцом и йогуртом

Ингредиенты:

  • банка тунца (140 г);
  • 120 мл простого обезжиренного йогурта;
  • 3 ст. л. нарезанной редьки;
  • 3 ст. л. красного лука;
  • 2 ст. л. каперсов (одна целая, одна измельчённая);
  • 2 ч. л. дижонской горчицы;
  • половина лимона (сок);
  • соль по вкусу.

Метод:

  • Разомните тунец вилкой.
  • Добавьте йогурт, овощи, каперсы и горчицу.
  • Влейте лимонный сок и посолите.
  • Перемешайте до однородности.

Если хочется большей кремовости — просто положите ещё ложку йогурта. Готовая смесь прекрасно подходит для салата или бутербродов.

