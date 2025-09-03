Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с тунцом, огурцом и яйцами
Салат с тунцом, огурцом и яйцами
© flickr.com by nvarchar is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:24

Салат с консервированным тунцом: лайфхак для тех, кто хочет выделиться без затрат

Приготовьте слоёный салат с тунцом и грибами по рецепту кулинарного эксперта

Представьте себе: сытный, слоеный салат, который идеально подойдет и для праздничного стола, и для простого ужина. Сочетание тунца, сыра и яиц делает его невероятно вкусным и аппетитным. А особенность рецепта — обжаренные с луком и морковью грибы — добавляет неповторимый шарм. И готовится все довольно быстро и просто!

Ингредиенты на 2 порции

  • Консервированный тунец: 120 г
  • Шампиньоны: 130 г
  • Лук: 1 шт.
  • Морковь: 1 шт.
  • Яйца: 3 шт.
  • Твердый сыр: 80 г
  • Майонез: 50 г
  • Растительное масло: 20 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Сыр выбирайте по вкусу, пропорции можно слегка скорректировать. Яйца отварите заранее: залейте горячей водой и варите 7-8 минут, затем охладите в холодной воде.

Обжарьте грибы. Шампиньоны промойте, обсушите и мелко нарежьте. Налейте на сковороду растительное масло, обжарьте грибы 5-7 минут с солью. Выложите на тарелку остывать — сок испарится, и грибы уменьшатся.

Подготовьте овощи. Очистите лук и морковь. Лук мелко порубите (чтобы избежать слез, промойте луковицу и нож холодной водой), морковь натрите на крупной терке. На той же сковороде обжарьте овощи около 5 минут до мягкости.

Остудите компоненты. Дайте грибам и овощам полностью остыть. Чтобы убрать лишний жир, выложите их на салфетки. Очистите яйца от скорлупы — они тоже должны быть остывшими.

Соберите салат слоями. Используйте сервировочное кольцо на тарелке. Первый слой — половина поджарки (без лишнего масла). Промазывайте каждый слой майонезом, прижимайте слегка для плотности.

Добавьте яйца и грибы. Следующий слой — натертые на терке яйца. Затем — обжаренные грибы. Завершите тунцом и остальными. Слейте жидкость с тунца, разомните вилкой для однородности. Выложите слой тунца, затем оставшуюся поджарку.

Финальный штрих. Последний слой — натертый сыр. Снимите кольцо, украсьте салат по вкусу. Подавайте охлажденным. Приятного аппетита!

Совет: этот салат получается очень сытным и слоеным. Если хотите, экспериментируйте с пропорциями, но не переборщите с маслом, чтобы салат не разваливался.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый рецепт крабового салата с сухариками без майонеза сегодня в 5:51

Салат, который готовится за полчаса и покоряет гостей с первого укуса

Откройте для себя новый способ приготовления крабового салата — с хрустящими сухариками! Быстрый и сытный рецепт для повседневного и праздничного стола.

Читать полностью » Рецепт запеченной радужной форели от шеф-повара сегодня в 5:18

Форель за 40 минут: быстрый путь к здоровому ужину, который все хотят повторить, но мало кто умеет

Представьте нежную форель, запеченную в духовке с лимоном и травами. Простой рецепт для гурманов и тех, кто следит за фигурой — море вкуса без лишних калорий!

Читать полностью » Добавьте ананасы в салат из капусты для улучшения вкуса сегодня в 4:45

Неожиданный союз: капуста и ананас – салат, где простота скрывает тропический бунт вкусов

Хрустящий салат Cole Slaw с ананасом: простой, сочный и пикантный. Открытие для любителей свежих вкусов — попробуйте этот тропический твист!

Читать полностью » Как приготовить курицу тушеную с картошкой в мультиварке: ингредиенты сегодня в 4:11

Экономия времени и сил: идеальный рецепт тушёной курицы с картофелем для занятых хозяек

Узнайте, как приготовить сочную курицу с картошкой в мультиварке с необычным секретным ингредиентом, который придаст блюду неповторимый аромат и вкус.

Читать полностью » Стейк из красной рыбы: как правильно готовить сегодня в 3:57

Стейк из красной рыбы за 25 минут: лайфхак, который сэкономит ваши нервы и время без лишних хлопот

Узнайте, как приготовить сочный и ароматный стейк из красной рыбы с золотистой корочкой — простой рецепт, который сделает ваш ужин незабываемым.

Читать полностью » Шеф Евгений Клопотенко назвал пропорции воды и крупы для идеального риса сегодня в 3:38

Секрет ресторанного басмати раскрыт: одна простая деталь меняет всё

Узнайте секреты, как из обычной крупы приготовить идеальный рис: рассыпчатый для гарниров или клейкий для суши — без лишних ошибок.

Читать полностью » Королевские креветки варят в панцире без разморозки сегодня в 3:08

Варка креветок — простой процесс с неожиданным секретом вкуса

Узнайте, как правильно варить королевские креветки замороженные в панцире, чтобы сохранить их сочность и аромат. Простые советы для идеальной закуски и блюд с морепродуктами.

Читать полностью » Рецепт салата с блинами и курицей сегодня в 2:54

Курица и блины: салат, который удивит даже гурманов эмоциями вкуса

Откройте для себя необычное сочетание вкусов в салате с блинами и курицей! Легкий в приготовлении, он станет звездой вашего праздничного стола и порадует близких свежестью и нежностью.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Скрытая энергия Солнца: вспышки класса M усиливаются
Спорт и фитнес

Физиолог Кэти Ричардс назвала самые эффективные упражнения для сжигания калорий за 30 минут
Питомцы

Эксперты: поднятие кошки за шкирку вызывает боль и стресс
Дом

Безопасный протокол дезинсекции в семьях с детьми и животными
Красота и здоровье

Психотерапевт Крашкина: осень подходит для саморефлексии и постановки новых целей
Садоводство

Хвойные не боятся зимы: секреты подготовки к холодам от опытных садоводов
Культура и шоу-бизнес

Певец Shaman сообщил, что с 2022 года выступает только с охраной
Авто и мото

Toyota Corolla сохранила 53% стоимости на вторичном рынке России — "Автостат"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet