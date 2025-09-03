Салат с консервированным тунцом: лайфхак для тех, кто хочет выделиться без затрат

Представьте себе: сытный, слоеный салат, который идеально подойдет и для праздничного стола, и для простого ужина. Сочетание тунца, сыра и яиц делает его невероятно вкусным и аппетитным. А особенность рецепта — обжаренные с луком и морковью грибы — добавляет неповторимый шарм. И готовится все довольно быстро и просто!

Ингредиенты на 2 порции

Консервированный тунец: 120 г

Шампиньоны: 130 г

Лук: 1 шт.

Морковь: 1 шт.

Яйца: 3 шт.

Твердый сыр: 80 г

Майонез: 50 г

Растительное масло: 20 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Сыр выбирайте по вкусу, пропорции можно слегка скорректировать. Яйца отварите заранее: залейте горячей водой и варите 7-8 минут, затем охладите в холодной воде.

Обжарьте грибы. Шампиньоны промойте, обсушите и мелко нарежьте. Налейте на сковороду растительное масло, обжарьте грибы 5-7 минут с солью. Выложите на тарелку остывать — сок испарится, и грибы уменьшатся.

Подготовьте овощи. Очистите лук и морковь. Лук мелко порубите (чтобы избежать слез, промойте луковицу и нож холодной водой), морковь натрите на крупной терке. На той же сковороде обжарьте овощи около 5 минут до мягкости.

Остудите компоненты. Дайте грибам и овощам полностью остыть. Чтобы убрать лишний жир, выложите их на салфетки. Очистите яйца от скорлупы — они тоже должны быть остывшими.

Соберите салат слоями. Используйте сервировочное кольцо на тарелке. Первый слой — половина поджарки (без лишнего масла). Промазывайте каждый слой майонезом, прижимайте слегка для плотности.

Добавьте яйца и грибы. Следующий слой — натертые на терке яйца. Затем — обжаренные грибы. Завершите тунцом и остальными. Слейте жидкость с тунца, разомните вилкой для однородности. Выложите слой тунца, затем оставшуюся поджарку.

Финальный штрих. Последний слой — натертый сыр. Снимите кольцо, украсьте салат по вкусу. Подавайте охлажденным. Приятного аппетита!

Совет: этот салат получается очень сытным и слоеным. Если хотите, экспериментируйте с пропорциями, но не переборщите с маслом, чтобы салат не разваливался.