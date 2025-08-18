Тайный ингредиент ресторанного блюда: как приготовить тартар из тунца за 10 минут

Хотите удивить гостей ресторанным блюдом, которое готовится быстро и просто? Тартар из тунца с авокадо — идеальный выбор! Нежное мясо рыбы, сливочная текстура авокадо и яркие нотки лимона, каперсов и лука создают гармоничный вкус, который покорит даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

Тунец свежий — 250 г

Авокадо — 120 г

Каперсы (можно заменить оливками или корнишонами) — 20 г

Репчатый лук — 30 г

Соевый соус — 15 мл

Кунжутное масло — 10 мл

Лимонный сок — 1 ч. л.

Цедра лимона — 1/2 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Кунжут — 2 г (для подачи)

Как приготовить

Тунец должен быть свежим, ярко-розового цвета. Если рыба заморожена — разморозьте её и промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Авокадо выбирайте спелое, но не перезрелое — оно должно легко резаться, но не превращаться в пюре.

Острым ножом нарежьте рыбу на мелкие кубики. Переложите в миску, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник, чтобы мясо оставалось охлаждённым. Очистите авокадо от кожуры и косточки, нарежьте кубиками такого же размера, как тунец. Сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

Лук и каперсы мелко порубите. Снимите цедру лимона (только жёлтый слой — белая часть горчит). Достаньте тунца из холодильника, добавьте цедру, лук, каперсы, кунжутное масло и соевый соус. Осторожно перемешайте, затем добавьте авокадо. Посыпьте кунжутом и подавайте сразу же.

Совет: для эффектной подачи используйте кулинарное кольцо, выкладывая слоями авокадо и тунца.

Почему этот рецепт такой особенный?