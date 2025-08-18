Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Микс-тартар из дикой рыбы с таймырскими специями
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:35

Тайный ингредиент ресторанного блюда: как приготовить тартар из тунца за 10 минут

Как приготовить тартар из тунца за 10 минут: простой рецепт

Хотите удивить гостей ресторанным блюдом, которое готовится быстро и просто? Тартар из тунца с авокадо — идеальный выбор! Нежное мясо рыбы, сливочная текстура авокадо и яркие нотки лимона, каперсов и лука создают гармоничный вкус, который покорит даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

  • Тунец свежий — 250 г
  • Авокадо — 120 г
  • Каперсы (можно заменить оливками или корнишонами) — 20 г
  • Репчатый лук — 30 г
  • Соевый соус — 15 мл
  • Кунжутное масло — 10 мл
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Цедра лимона — 1/2 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Кунжут — 2 г (для подачи)

Как приготовить

Тунец должен быть свежим, ярко-розового цвета. Если рыба заморожена — разморозьте её и промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Авокадо выбирайте спелое, но не перезрелое — оно должно легко резаться, но не превращаться в пюре.

Острым ножом нарежьте рыбу на мелкие кубики. Переложите в миску, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник, чтобы мясо оставалось охлаждённым. Очистите авокадо от кожуры и косточки, нарежьте кубиками такого же размера, как тунец. Сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

Лук и каперсы мелко порубите. Снимите цедру лимона (только жёлтый слой — белая часть горчит). Достаньте тунца из холодильника, добавьте цедру, лук, каперсы, кунжутное масло и соевый соус. Осторожно перемешайте, затем добавьте авокадо. Посыпьте кунжутом и подавайте сразу же.

Совет: для эффектной подачи используйте кулинарное кольцо, выкладывая слоями авокадо и тунца.

Почему этот рецепт такой особенный?

  • Минимум времени — всего 10 минут на приготовление.
  • Максимум вкуса — сочетание нежной рыбы, сливочного авокадо и пикантных добавок.
  • Эстетика — блюдо выглядит как в дорогом ресторане, но готовится дома.

