В Подмосковье ожидается туман до утра 10 августа - предупреждение МЧС

Туман в Подмосковье: МЧС выпустило предупреждение до утра 10 августа

В Московской области с вечера 9 августа до утра 10 августа ожидается туман с ухудшением видимости до 700 метров.

По информации ГУ МЧС по региону, Росгидрометом прогнозирует туман с ухудшением видимости 200-700 м в период с 23:00 9 августа до 9:00 10 августа.

В связи с этим МЧС напоминает:

Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями лучше воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам и водителям необходимо быть особенно внимательными на дороге.

Автомобилистам рекомендуется:

Отказ от лишних маневров.

Увеличение дистанции с движущимся впереди транспортным средством.

Снижение скорости.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Kuhnmi, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.)