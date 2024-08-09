В Подмосковье ожидается туман до утра 10 августа - предупреждение МЧС

В Московской области с вечера 9 августа до утра 10 августа ожидается туман с ухудшением видимости до 700 метров.
По информации ГУ МЧС по региону, Росгидрометом прогнозирует туман с ухудшением видимости 200-700 м в период с 23:00 9 августа до 9:00 10 августа.
В связи с этим МЧС напоминает:
Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями лучше воздержаться от выхода на улицу.
Пешеходам и водителям необходимо быть особенно внимательными на дороге.
Автомобилистам рекомендуется:
Отказ от лишних маневров.
Увеличение дистанции с движущимся впереди транспортным средством.
Снижение скорости.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Kuhnmi, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.)
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