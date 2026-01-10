Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Буксируемая пушка-гаубица Ф-1
Буксируемая пушка-гаубица Ф-1
© strategypage.com by Сержант Алекс К. Сауседа is licensed under Public domain
Главная / Спецоперация на Украине
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:29

Туман скрыл движение, карта спасла маршрут: как заходили в Зелёное после ударов по позициям ВСУ

Артиллерия и БПЛА поразили блиндажи ВСУ перед штурмом Зелёного — командир взвода Север

Перед штурмом населённого пункта Зелёное в Запорожской области российские подразделения сосредоточили огневое воздействие по заранее выявленным позициям ВСУ, чтобы расчистить путь для наступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Север. По его словам, артиллерия и ударные беспилотники перед началом активной фазы операции уничтожали укреплённые точки, которые рассматривались как ключевые цели противника.

Удары по укрытиям и укрепрайонам перед началом штурма

Командир уточнил, что подготовка операции включала применение артиллерии и БПЛА по объектам, которые были выявлены заранее. Речь шла о позициях, способных замедлить продвижение штурмовых групп: укрытиях, блиндажах и укрепрайонах. По его словам, именно такая последовательность действий позволила перейти к активной фазе без затяжного столкновения на подступах.

"Перед началом операции, перед началом активных действий отрабатывала артиллерия, ударные БПЛА по важным, ранее выявленным целям противника — это укрытия, блиндажи, укрепрайоны. После этого начались штурмовые действия", — рассказал командир взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Север.

По данным собеседника агентства, огневое воздействие стало частью стандартной тактики, когда перед продвижением пехоты сначала нейтрализуются укреплённые точки, способные обеспечить противнику оборону и наблюдение. Такой подход, как отмечают военные, снижает риск для штурмовых групп на первом этапе атаки.

Штурм в условиях тумана и движение по заранее подготовленной карте

После артподготовки и ударов беспилотников начались штурмовые действия. Как рассказал командир, заход в населённый пункт был выполнен в условиях тумана. В таких обстоятельствах, по его словам, бойцы ориентировались по заранее подготовленной карте Зелёного, которая выступала путеводителем на местности и помогала удерживать направление движения.

Командир отметил, что ограниченная видимость повышала значение предварительной разведки и точного планирования маршрутов. При этом он не уточнил, сколько времени заняла операция, а также какие подразделения участвовали в штурме помимо мотострелков и операторов БПЛА.

Сообщение Минобороны об освобождении Зелёного

ТАСС напоминает, что 9 января в Минобороны РФ заявили об освобождении населённого пункта Зелёное в Запорожской области. На этом фоне комментарий командира взвода раскрывает детали подготовки, которая предшествовала штурму. В его описании подчёркивается роль артиллерии и ударных беспилотников как ключевого элемента перед началом продвижения штурмовых групп.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МИД Туркмении осудил атаку дронов на резиденцию Путина — РБК 30.12.2025 в 17:18
Осуждение атаки на резиденцию Путина расширяется: Туркмения включила нейтралитет, Киргизия — тревогу

Туркмения и Киргизия осудили недавнюю атаку дронов на резиденцию Путина. Почему это событие важно для мирных переговоров по Украине? Узнайте больше!

Читать полностью » Александр Бородай: Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта — ТАСС 29.12.2025 в 15:26
Мирный процесс, который не завершится: как финансовая поддержка тормозит урегулирование конфликта

Александр Бородай считает, что Зеленский продолжит затягивать мирный процесс, несмотря на шаги к соглашению со стороны России и США.

Читать полностью » Зеленский предложил закрепить гарантии безопасности Украине на 30–50 лет — ТАСС 29.12.2025 в 12:13
Киев требует гарантии безопасности на десятилетия: формат США на 15 лет стал точкой разногласий

Украина требует от США гарантии безопасности сроком на 30-50 лет вместо предложенных 15. Как это повлияет на конфликт и будущее отношений с Вашингтоном?

Читать полностью » Путин приравнял прокуроров и следователей в зоне СВО к ветеранам боевых действий 29.12.2025 в 11:42
Работали не на передовой, но под огнём: закон уравнял в правах новые категории

Прокуроров и сотрудников Следственного комитета, работавших в зоне СВО и в Сирии, приравняли к ветеранам боевых действий.

Читать полностью » Косачев заявил, что ключи к урегулированию у России и США — ТАСС 29.12.2025 в 10:01
Диалог состоялся — иллюзий меньше: урегулирование по-прежнему зависит от Москвы и Вашингтона

В Совфеде заявили, что ключи к урегулированию украинского кризиса остаются у Москвы и Вашингтона, несмотря на переговоры США и Украины.

Читать полностью » Су-34 ВКС России уничтожил пункт дислокации боевиков в зоне СВО — Минобороны РФ 29.12.2025 в 6:29
Пункт размещения выявили и уничтожили: ВКС применили корректируемые авиабомбы

Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации украинских боевиков в зоне СВО. Цель была уничтожена высокоточными авиабомбами.

Читать полностью » Российские войска ведут зачистку Гришино на красноармейском направлении — Минобороны РФ 27.12.2025 в 5:31
Зачистка шаг за шагом: как беспилотники срывают ротацию ВСУ под Красноармейском

Минобороны сообщило об уничтожении позиций и живой силы противника при зачистке села Гришино в ДНР с применением FPV-дронов.

Читать полностью » Центральная группировка нанесла комбинированный удар по ВСУ на красноармейском направлении — Минобороны РФ 27.12.2025 в 5:31
Сначала тень в воздухе, потом огонь на земле: как Zala связала дроны, артиллерию и танки

На красноармейском направлении СВО Центральная группировка войск нанесла комбинированный удар с применением БПЛА, артиллерии и танков.

Читать полностью »

Новости
Наука
Рукопись Войнича датировали XV веком с помощью радиоуглеродного анализа — Cryptologia
Авто и мото
Смазка колёсных болтов снижает фактический момент затяжки на 30% — автомеханики
Еда
Постные вареники с грибами готовят на тесте с кипятком — кулинары
Спорт и фитнес
Гибрид бокса и йоги задействует почти все мышцы тела — тренеры
Садоводство
Янтарные капли на коре сигнализируют о стрессе дерева — садоводы
Красота и здоровье
Недостаточно мокрые волосы снижают эффективность мытья — трихологи
Наука
Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе 3,7 млрд лет назад – Science Advances
Туризм
Фуджейра и Рас-Аль-Хайма подходят для спокойного отдыха у моря — соцсети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet