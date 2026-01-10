Туман скрыл движение, карта спасла маршрут: как заходили в Зелёное после ударов по позициям ВСУ

Перед штурмом населённого пункта Зелёное в Запорожской области российские подразделения сосредоточили огневое воздействие по заранее выявленным позициям ВСУ, чтобы расчистить путь для наступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Север. По его словам, артиллерия и ударные беспилотники перед началом активной фазы операции уничтожали укреплённые точки, которые рассматривались как ключевые цели противника.

Удары по укрытиям и укрепрайонам перед началом штурма

Командир уточнил, что подготовка операции включала применение артиллерии и БПЛА по объектам, которые были выявлены заранее. Речь шла о позициях, способных замедлить продвижение штурмовых групп: укрытиях, блиндажах и укрепрайонах. По его словам, именно такая последовательность действий позволила перейти к активной фазе без затяжного столкновения на подступах.

"Перед началом операции, перед началом активных действий отрабатывала артиллерия, ударные БПЛА по важным, ранее выявленным целям противника — это укрытия, блиндажи, укрепрайоны. После этого начались штурмовые действия", — рассказал командир взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Север.

По данным собеседника агентства, огневое воздействие стало частью стандартной тактики, когда перед продвижением пехоты сначала нейтрализуются укреплённые точки, способные обеспечить противнику оборону и наблюдение. Такой подход, как отмечают военные, снижает риск для штурмовых групп на первом этапе атаки.

Штурм в условиях тумана и движение по заранее подготовленной карте

После артподготовки и ударов беспилотников начались штурмовые действия. Как рассказал командир, заход в населённый пункт был выполнен в условиях тумана. В таких обстоятельствах, по его словам, бойцы ориентировались по заранее подготовленной карте Зелёного, которая выступала путеводителем на местности и помогала удерживать направление движения.

Командир отметил, что ограниченная видимость повышала значение предварительной разведки и точного планирования маршрутов. При этом он не уточнил, сколько времени заняла операция, а также какие подразделения участвовали в штурме помимо мотострелков и операторов БПЛА.

Сообщение Минобороны об освобождении Зелёного

ТАСС напоминает, что 9 января в Минобороны РФ заявили об освобождении населённого пункта Зелёное в Запорожской области. На этом фоне комментарий командира взвода раскрывает детали подготовки, которая предшествовала штурму. В его описании подчёркивается роль артиллерии и ударных беспилотников как ключевого элемента перед началом продвижения штурмовых групп.