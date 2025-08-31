Тайна лёгких тканей: как ухаживать, чтобы они сияли

Лёгкие ткани создают в доме ощущение воздушности и света, но они же первыми впитывают пыль, запахи и влагу. Особенно быстро страдает тюль на кухне и в комнатах с открытыми окнами.

Как ухаживать за тюлем и лёгкими тканями

1. Регулярное встряхивание и проветривание

Раз в неделю снимите ткань с карниза, слегка встряхните и оставьте на сквозняке. Это помогает убрать пыль и продлить свежесть.

2. Чистка пылесосом

Используйте мягкую насадку-щётку. Лёгкие ткани тонкие, поэтому двигаться нужно аккуратно, не прижимая сильно.

3. Частота стирки

— В спальне и гостиной — раз в 4-6 месяцев.

— На кухне — каждые 2-3 месяца.

— В детской — раз в 3-4 месяца.

4. Стирка

Только деликатный режим при 30 °C.

Минимум порошка, лучше жидкий гель.

Обязательно мешок для стирки, чтобы ткань не порвалась.

Отжим на низких оборотах или без него.

5. Сушка

Лучше всего — повесить влажный тюль сразу на карниз. Он расправится под собственным весом и не потребует глажки.

6. Отбеливание

Не использовать жёсткие отбеливатели. Подойдут мягкие способы: раствор соли, соды, лимонного сока или специальные щадящие средства.

Чего избегать

Сушильных машин и батарей: ткань садится и теряет вид.

Жёсткой глажки: лёгкие ткани могут пожелтеть.

Сильного трения при ручной стирке.

Воздушная лёгкость надолго

Регулярный уход за тюлем позволяет сохранить его белизну, свежесть и форму. Немного внимания — и лёгкие ткани будут украшать интерьер, а не портить его серым оттенком.