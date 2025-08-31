Тайна лёгких тканей: как ухаживать, чтобы они сияли
Лёгкие ткани создают в доме ощущение воздушности и света, но они же первыми впитывают пыль, запахи и влагу. Особенно быстро страдает тюль на кухне и в комнатах с открытыми окнами.
Как ухаживать за тюлем и лёгкими тканями
1. Регулярное встряхивание и проветривание
Раз в неделю снимите ткань с карниза, слегка встряхните и оставьте на сквозняке. Это помогает убрать пыль и продлить свежесть.
2. Чистка пылесосом
Используйте мягкую насадку-щётку. Лёгкие ткани тонкие, поэтому двигаться нужно аккуратно, не прижимая сильно.
3. Частота стирки
— В спальне и гостиной — раз в 4-6 месяцев.
— На кухне — каждые 2-3 месяца.
— В детской — раз в 3-4 месяца.
4. Стирка
- Только деликатный режим при 30 °C.
- Минимум порошка, лучше жидкий гель.
- Обязательно мешок для стирки, чтобы ткань не порвалась.
- Отжим на низких оборотах или без него.
5. Сушка
Лучше всего — повесить влажный тюль сразу на карниз. Он расправится под собственным весом и не потребует глажки.
6. Отбеливание
Не использовать жёсткие отбеливатели. Подойдут мягкие способы: раствор соли, соды, лимонного сока или специальные щадящие средства.
Чего избегать
- Сушильных машин и батарей: ткань садится и теряет вид.
- Жёсткой глажки: лёгкие ткани могут пожелтеть.
- Сильного трения при ручной стирке.
Воздушная лёгкость надолго
Регулярный уход за тюлем позволяет сохранить его белизну, свежесть и форму. Немного внимания — и лёгкие ткани будут украшать интерьер, а не портить его серым оттенком.
