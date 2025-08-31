Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Maxime Amoudruz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:13

Ошибки при уходе за занавесками, которые стоят их красоты

Как ухаживать за тюлем и лёгкими занавесками

Лёгкие занавески выглядят невесомыми, но именно они первыми страдают от пыли, копоти и солнечного света. Белоснежный тюль желтеет, а тонкие ткани теряют форму. Поэтому уход должен быть регулярным и максимально щадящим.

Уход между стирками

— Проветривание: раз в неделю достаточно встряхнуть ткань и оставить окна открытыми.
— Пылесос: мягкая насадка помогает убрать пыль, не повреждая тонкие волокна.
— Отпаривание: освежает ткань и убирает лёгкие запахи без стирки.

Как стирать тюль

  • Выбирайте деликатный режим при 30 °C.
  • Используйте жидкие гели, а не порошки — они лучше выполаскиваются.
  • Стирайте в специальных мешках, чтобы ткань не рвалась.
  • Для белого тюля можно использовать мягкое отбеливание: соль, сода или лимонный сок.

Сушка и глажка

Лучший вариант — повесить тюль влажным прямо на карниз: он сам расправится и не потребует утюга.

Избегайте прямого солнца, чтобы ткань не выгорала.

Если всё же нужна глажка — делайте это на минимальной температуре через марлю.

Как часто стирать

На кухне — каждые 2-3 месяца.

В спальне и гостиной — раз в 4-6 месяцев.

В детской — каждые 3-4 месяца для снижения аллергенов.

Лёгкость в каждом движении

Правильный уход позволяет тюлю и лёгким занавескам оставаться свежими и воздушными долгие годы. Регулярная забота — это не только эстетика, но и чистота воздуха в доме.

