Ошибки при уходе за занавесками, которые стоят их красоты
Лёгкие занавески выглядят невесомыми, но именно они первыми страдают от пыли, копоти и солнечного света. Белоснежный тюль желтеет, а тонкие ткани теряют форму. Поэтому уход должен быть регулярным и максимально щадящим.
Уход между стирками
— Проветривание: раз в неделю достаточно встряхнуть ткань и оставить окна открытыми.
— Пылесос: мягкая насадка помогает убрать пыль, не повреждая тонкие волокна.
— Отпаривание: освежает ткань и убирает лёгкие запахи без стирки.
Как стирать тюль
- Выбирайте деликатный режим при 30 °C.
- Используйте жидкие гели, а не порошки — они лучше выполаскиваются.
- Стирайте в специальных мешках, чтобы ткань не рвалась.
- Для белого тюля можно использовать мягкое отбеливание: соль, сода или лимонный сок.
Сушка и глажка
Лучший вариант — повесить тюль влажным прямо на карниз: он сам расправится и не потребует утюга.
Избегайте прямого солнца, чтобы ткань не выгорала.
Если всё же нужна глажка — делайте это на минимальной температуре через марлю.
Как часто стирать
На кухне — каждые 2-3 месяца.
В спальне и гостиной — раз в 4-6 месяцев.
В детской — каждые 3-4 месяца для снижения аллергенов.
Лёгкость в каждом движении
Правильный уход позволяет тюлю и лёгким занавескам оставаться свежими и воздушными долгие годы. Регулярная забота — это не только эстетика, но и чистота воздуха в доме.
