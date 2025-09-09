Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луковицы тюльпанов, нарциссов и лилий
Луковицы тюльпанов, нарциссов и лилий
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:10

Самая коварная ошибка при посадке луковиц, из-за которой весной цветы не появятся

Эксперты предупредили: луковицы нельзя сажать вверх дном при осенней посадке

Осень — лучшее время, чтобы подумать о будущей красоте сада. Именно сейчас закладывается основа для весеннего цветения тюльпанов, нарциссов и крокусов. Но успех зависит не только от качества посадочного материала. Даже опытные садоводы могут допустить ошибки, которые заметно скажутся на результате. Эксперты напоминают: есть одна простая, но критически важная вещь, которую нельзя делать при посадке луковиц, а также несколько других распространённых промахов, которых лучше избегать.

Самая опасная ошибка при посадке

Главное правило, которое легко забыть: луковицы нельзя сажать вверх дном. Казалось бы, побеги всё равно найдут выход к свету, но на это уходит слишком много сил. Ослабленное растение чаще формирует меньше бутонов, цветы получаются бледнее, а иногда росток и вовсе не появляется.

"Заостренный конец должен быть обращен вверх, а более плоский, конец корневой пластины должен быть обращен вниз", — сказал эксперт по садоводству Петар Иванов.

Чтобы не ошибиться, достаточно внимательно рассмотреть луковицу. Нижняя часть всегда более шероховатая, с остатками корней или следами их крепления.

Люси Брэдли, специалист по теплицам, уточняет: "Чтобы определить основание луковицы, изучите её форму и найдите более плоскую, шероховатую часть луковицы — вы даже можете увидеть, где раньше были корни".

Если форма сбивает с толку, можно уложить луковицу набок — так росток выберет правильное направление сам. Это замедлит развитие, но всё же лучше, чем посадка вверх дном.

Почему важна глубина

Не менее серьёзная ошибка — посадка на неправильную глубину. Слишком поверхностное размещение грозит тем, что зимой луковицу выдавит мороз или найдут животные. Слишком глубокая яма лишает росток сил пробиться наружу.

Ориентироваться стоит на простое правило: глубина должна в 2-3 раза превышать высоту самой луковицы. Крупные нарциссы уходят в землю глубже, а мелкие крокусы сажают ближе к поверхности. Чтобы не ошибиться, удобно использовать садовую лопатку с разметкой.

Когда лучше сажать

Спешка в этом деле не на пользу. Если высадить луковицы слишком рано, они успеют тронуться в рост до первых морозов и погибнут зимой. Оптимально ждать, пока ночные температуры стабильно держатся в пределах +4…+10 °C. В большинстве регионов это конец октября или начало ноября.

"Пока почва ещё пригодна для работы и не замерзла, постарайтесь подождать как можно дольше", — пояснил ландшафтный дизайнер Трент Браун.

В более холодном климате часто ориентируются на середину октября, а в южных районах сроки могут сдвигаться ближе к зиме.

Важность дренажа и почвы

Даже правильно посаженные луковицы сгниют, если их держит в воде тяжёлая глинистая земля. Чтобы этого избежать, в почву стоит добавить песок, компост или мелкий гравий. В особо влажных местах выручат приподнятые грядки или контейнеры.

После улучшения дренажа не забывайте о питании. Лёгкая подпитка удобрением для луковичных или качественная садовая земля в посадочной яме создадут условия для быстрого укоренения.

Как выбрать здоровые луковицы

Даже идеальная посадка не спасёт, если материал изначально плохой. Луковицы должны быть упругими и тяжёлыми для своего размера. Сухие, мягкие, с плесенью или пятнами экземпляры лучше отбраковывать сразу.

Люси Брэдли подчёркивает: "Любые мягкие или мягкие не являются здоровыми".

Поверхность должна быть чистой и сухой, без морщинистой кожицы и признаков гнили. Покупая онлайн, выбирайте только проверенные магазины или бренды.

Посадка луковиц — процесс несложный, но требующий внимания к деталям. Не сажайте их вверх ногами, соблюдайте правильную глубину, не торопитесь с датами, позаботьтесь о дренажe и качестве земли. А главное — выбирайте только здоровый посадочный материал. Тогда весной сад обязательно порадует ярким и дружным цветением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Опасность раннего укрытия: как не погубить розы и получить обильное цветение сегодня в 1:54

Выпревание или вымерзание: узнайте, почему зимой так важна грамотная подготовка

Не дайте своим розам умереть из-за поспешного укрытия! Узнайте, когда и как правильно подготавливаться к зиме, чтобы кусты пережили холод и радовали цветением.

Читать полностью » Корбин Шольц: треснувший кочан капусты остаётся съедобным, но не хранится долго сегодня в 1:51

Вместо плотных голов — треснувшие раны: как огород превращается в разочарование

Капуста может трескаться из-за ошибок полива. Узнайте, как избежать этой проблемы, и что делать с расколотым кочаном, если такое случилось.

Читать полностью » Ошибки при осенней посадке пионов: как избежать бед и получить богатое цветение сегодня в 0:54

Не ошибитесь с посадкой: как осень помогает пионам расцвести на славу

Как добиться пышного цветения пионов? Откройте секреты осенней пересадки и узнайте, почему сентябрь — лучшее время для ваших растений.

Читать полностью » В Калужской области из-за обильных осадков выше риск парши яблони сегодня в 0:44

Парша не щадит даже сильные деревья: как спасти сад от катастрофы в Калужской области

В Калужской области знойные дожди увеличивают риск парши на яблонях. Узнайте, как защитить свой сад от этой болезни с помощью простых рекомендаций!

Читать полностью » Как правильно хранить тыкву зимой: рекомендации агрономов вчера в 23:01

Когда собирать тыкву и где хранить: советы для идеального урожая

Чтобы тыква сохранилась до весны, нужно вовремя собрать урожай и создать правильные условия хранения. Какие правила стоит учесть?

Читать полностью » В России с 1 сентября запретили использовать дачные участки в коммерческих целях вчера в 22:18

Дача только для себя: что теперь разрешено и запрещено

Новый закон запретил использование дачных участков в коммерческих целях. Чем это грозит владельцам и как действовать, если нарушает сосед?

Читать полностью » В России ввели штрафы и изъятие за заброшенные дачные и садовые участки вчера в 21:15

Заброшенные дачи теперь под контролем: что грозит владельцам в 2025 году

С 1 сентября заброшенные дачи и огороды перестали быть личным делом хозяев. За сорняки и мусор теперь можно лишиться земли.

Читать полностью » С 1 сентября в России запретили продавать садовые участки отдельно от построек вчера в 20:11

Дача и участок теперь единое целое: что изменилось для владельцев

С 1 сентября в России изменились правила сделок с садовыми участками. Теперь землю нельзя продать отдельно от дома или хозяйственных построек.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Как выглядит СТС и чем он отличается от ПТС: разъяснения ГИБДД
Спорт и фитнес

Mayo Clinic Proceedings: бег 10 км в неделю продлевает жизнь на несколько лет
Питомцы

Ветеринары: молоко и сметана вызывают у кошек расстройства пищеварения
ДФО

Экономист Кривелевич: ключевая ставка загоняет Россию в новую ловушку
Еда

Классический медовый торт: пошаговый рецепт на водяной бане
Спорт и фитнес

Какие упражнения безопасны при язве желудка — рекомендации врачей
Еда

Диетологи рекомендуют печенье без сахара для детей
Культура и шоу-бизнес

Фанаты "Life Is Strange" предлагают Эмму Майерс на роль Макс Колфилд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet