От Куликовского поля до пряничного музея: чем живёт город-герой Тула

Тула — одно из тех мест, где история России ощущается буквально на каждом шагу. Здесь пахнет железом и свежей выпечкой, звенит металл и кипит чай в самоваре. Город не стремится казаться туристическим — он живёт своей размеренной, рабочей жизнью, но при этом щедро делится своим наследием и энергией.

С XVI века Тула известна как центр ремесел и оружейного дела. Сегодня это крупный промышленный и культурный центр, куда приезжают, чтобы увидеть легендарный Тульский кремль, прикоснуться к традициям русских мастеров и, конечно, попробовать настоящий тульский пряник.

Город с характером

Название Тула связано с одноимённой рекой, протекающей через город. История города неразрывно переплетается с развитием России, её промышленностью и обороной. Уже в VII-VIII веках здесь жили славяне-вятичи, а первое упоминание о Туле в летописях относится к XII веку.

1380 год стал судьбоносным: неподалёку отсюда произошло сражение на Куликовом поле, которое ознаменовало начало освобождения Руси от монгольского ига.

В XVI веке, при Иване Грозном, Тула стала южной крепостью Московского государства, а позднее — кузницей оружия. Именно здесь зародилась легендарная тульская оружейная школа, сделавшая город синонимом мастерства.

От кузнецов до инженеров

XVII-XVIII века стали временем стремительного развития. По приказу Петра I в 1712 году был основан первый в России оружейный завод, а кузнец Никита Демидов превратил Тулу в кузницу империи.

Оружейники города снабжали русскую армию в войнах XIX века, включая Отечественную 1812 года и Крымскую кампанию. В эти же годы прославились другие тульские промыслы — пряники, самовары и гармони.

XX век принёс новые испытания: Великая Отечественная война. В 1941 году Тула стала оплотом обороны Москвы с юга. За мужество и стойкость в 1979 году ей присвоено звание города-героя.

Сегодня Тула — это город-контраст, где старинные церкви соседствуют с арт-пространствами, а заводские корпуса — с кофейнями и музеями.

Тульский кремль — сердце города

Главная достопримечательность — Тульский кремль, построенный в XVI веке. Это один из лучших образцов русского оборонного зодчества, сохранившийся до наших дней. Внутри стен расположены:

Успенский собор XVIII века в стиле барокко;

XVIII века в стиле барокко; Богоявленский собор XIX века, посвящённый героям 1812 года;

XIX века, посвящённый героям 1812 года; Пыточная изба XVII века - музей допросов и наказаний;

- музей допросов и наказаний; Музей вооружения средневекового воина.

С обзорной площадки кремля открывается прекрасный вид на исторический центр, торговые ряды и колокольни.

Город мастеров и музеев

Помимо оружейных традиций, Тула славится своими музеями.

Музей оружия - архитектурное чудо в виде богатырского шлема, где представлена история оружейного дела от лука до автоматов Калашникова.

- архитектурное чудо в виде богатырского шлема, где представлена история оружейного дела от лука до автоматов Калашникова. Музей пряника - ароматное царство, где можно увидеть пятikilограммовый пряник и попробовать десятки сортов.

- ароматное царство, где можно увидеть пятikilограммовый пряник и попробовать десятки сортов. Музей самоваров - коллекция из сотен блестящих "пузатых" красавцев, каждый со своей историей.

- коллекция из сотен блестящих "пузатых" красавцев, каждый со своей историей. Музей "Мото-Авто-Арт" - собрание ретротехники и байков, созданное энтузиастами.

Отдельного внимания заслуживает арт-кластер "Ликерка Лофт" - бывшие склады ликёро-водочного завода, превращённые в модное пространство с кафе, галереями и магазинами ручной работы.

Религиозное наследие

Тула богата храмами и монастырями:

Благовещенская церковь - старейшая в городе;

- старейшая в городе; Николо-Зарецкая церковь - усыпальница семьи Демидовых;

- усыпальница семьи Демидовых; Церковь Сергия Радонежского - неовизантийский шедевр XIX века;

- неовизантийский шедевр XIX века; Богородичный Щегловский монастырь и Богородице-Рождественский женский монастырь - действующие духовные центры.

Любопытен Араповский монастырь с рукотворными подземными пещерами длиной около 250 метров — экскурсия туда проводится только с гидом.

Как провести день в Туле

Утром — прогулка по Тульскому кремлю и музеям на его территории. Днём — экскурсия в Музей оружия и дегустация пряников в музее сладостей. После обеда — прогулка по Казанской набережной и арт-кластеру "Ликерка Лофт". Вечером — ужин с видом на кремль и покупка сувениров в лавках старого города. На второй день — поездка в Ясную Поляну и Куликово поле.

Интересные факты

В Туле впервые в России был создан оружейный завод. Пряники пекут здесь с XVII века, а старейшая фабрика работает с 1887 года. На гербе города изображены три перекрещённых меча и молот — символ труда и защиты. На Куликовом поле ежегодно проходят исторические реконструкции битвы 1380 года. Самовар в XIX веке называли "тульским другом": в городе их производили более 80 фабрик.

FAQ

Как добраться до Тулы?

Из Москвы — скоростной поезд "Ласточка" (2 часа) или автомобиль по трассе М2.

Когда лучше ехать?

Весной и осенью: прохладно, но не многолюдно. Летом проходят фестивали и ярмарки.

Что привезти из Тулы?

Пряники всех видов, сувенирный самовар, тульскую гармонь или охотничий нож, а также суворовские конфеты.

Тула — не просто город, а символ русской стойкости и мастерства. Здесь ковали мечи для защитников Отечества, здесь писали свои бессмертные романы Толстой и Тургенев, здесь до сих пор хранят тепло самовара и сладость пряника. Тула — это Россия в миниатюре: сильная, трудолюбивая, щедрая на традиции и гостеприимство.