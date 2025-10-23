Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вид сверху на город Таруса в Калужской области
Вид сверху на город Таруса в Калужской области
© commons.wikimedia.org by LenskiyS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Мозаики, пироги и Цветаева: где найти уголок вечного искусства в РФ

Дизайнер Жданова открыла для туристов исторический сад Ракицкого в Тарусе

В двух часах от Москвы, на высоком берегу Оки, живёт удивительный город — Таруса. Здесь можно проснуться под крики осла, выпить кофе с миндальным молоком и через пять минут оказаться у музея великого итальянского мозаичиста. В маленьких окнах — резные наличники, а в соседних — современные стеклопакеты. Этот город живёт сразу в нескольких эпохах и не спешит выбирать одну.

Город, который вдохновляет

Таруса с начала XX века была прибежищем поэтов, художников и композиторов. Здесь творили Марина и Анастасия Цветаевы, Константин Паустовский, Василий Поленов, Николай Заболоцкий, Булат Окуджава. Город словно собирал вокруг себя людей с живым умом и руками, привыкшими создавать.

Паустовский поселился здесь, чтобы "спрятаться от суеты". Купил половину деревенской избы — без воды, с уличным туалетом. Но вместо уединения получил поток гостей. В его доме Владимир Железников написал "Чучело", сюда заходил Булат Окуджава.

Когда писатель увидел, как горожане носят воду с Оки на коромыслах, он написал письмо в "Правду" — и за шесть дней в Тарусу приехала комиссия. Вскоре появились водопровод, подстанция и асфальтовая дорога в Калугу. Сегодня его дом стал музеем, где всё сохранено так, будто хозяин просто вышел на прогулку. На столе — засушенный букет от Беллы Ахмадулиной.

Сравнение: Таруса и другие города выходного дня

Параметр Таруса Суздаль Переславль-Залесский
Расстояние от Москвы около 180 км около 220 км около 140 км
Основная тематика Искусство, литература, природа Древнерусская архитектура Озёра и монастыри
Количество музеев 5+ 10+ 7
Уникальные объекты Дом литераторов, сад Ракицкого, музей Паустовского Кремль, музей колоколов Плещеево озеро
Атмосфера Тихая, творческая Туристическая, насыщенная Спокойная, провинциальная

Дом литераторов: искусство вместо руин

На месте бывшей дачи семьи Цветаевых в советские годы стоял полуразрушенный дом отдыха. Сегодня здесь — Дом литераторов, где стены сияют мозаикой, а воздух пахнет ягодным компотом.

"Я как-то шёл вдоль Оки, увидел развалины. Спросил местных, что это. Сказали, дом каких-то литераторов. А оказалось — столовка. Но название уже прижилось", — сказал бизнесмен Исмаил Ахметов.

Именно Исмаил Ахметов восстановил здание, открыл в нём школу искусств, отремонтировал детскую библиотеку и помогает местной больнице. Он живёт здесь по принципу "ответственный за всё": может быть и штукатуром, и водителем, и поваром.

По приглашению Ахметова в Тарусе появились итальянские мастера мозаики — Марко де Лука, Вердиано Марци, Тойохару Кии и Марко Бравура, который живёт в городе уже десять лет с женой Даниэлой. Сейчас в коллекции Дома литераторов — более трёхсот мозаичных работ, и их число растёт.

Как посетить Дом литераторов: пошаговый гид

  1. Зайти на официальный сайт проекта и выбрать раздел "События".

  2. Забронировать экскурсию или концерт заранее (очередь на недели вперёд).

  3. Приехать в Тарусу утром — чтобы успеть на прогулку по набережной.

  4. Перед концертом заглянуть в зал с мозаиками: это мини-музей.

  5. После мероприятия — поужинать в отеле "Серебряный век" и попробовать цветаевский пирог.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Приехать в Тарусу на один день Не хватит времени посетить все объекты Остановиться с ночёвкой в отеле "Серебряный век"
Игнорировать музей Паустовского Потеря контекста истории города Начать знакомство с Тарусой именно с этого музея
Не бронировать экскурсии заранее Места заканчиваются Использовать онлайн-запись на сайте ДомЛит. рф
Приехать зимой без тёплой обуви Холодные набережные и замерзшие дороги Осень и весна — лучшие сезоны для прогулок

Сад Ракицкого: история любви и растений

Учёный-агроном Николай Ракицкий переехал в Тарусу ради больной жены, писательницы Софьи Федорченко. Он создал для неё дом, украшенный витражами, и засадил участок редкими деревьями. Здесь росли кедр, жасмин, амурская сирень, маньчжурский орех. Последний стал символом города — сейчас эти орехи растут почти на каждой улице.

После смерти Ракицкого сад пришёл в упадок, но московский дизайнер Женя Жданова выкупила участок.

"Этот сад важен для города, для тех, кому не всё равно", — сказала дизайнер Женя Жданова.

Она восстановила дом, мебель и ботаническую коллекцию, используя архивы агронома. Теперь здесь проводят выставки, чаепития и экскурсии. Это одно из немногих мест, где прошлое оживает буквально в каждом кусте.

А что если…

…вы захотите не просто посетить, а пожить в Тарусе? Многие так и делают. Некоторые художники арендуют дома на лето, а другие переезжают насовсем. Интернет здесь стабильный, поэтому всё больше фрилансеров выбирают город для "тихой работы у Оки".

Плюсы и минусы отдыха в Тарусе

Плюсы Минусы
Близость к Москве Небольшое количество кафе и магазинов
Живописная природа Ограниченный общественный транспорт
Богатая культурная программа Мало развлечений для детей
Возможность жить на берегу реки Сложно найти жильё в сезон
Атмосфера творчества и уюта Слабое мобильное покрытие в некоторых районах

FAQ

Как доехать из Москвы в Тарусу?
На автомобиле — около двух часов по Калужскому шоссе. Также ходят автобусы и электрички до станции Серпухов с пересадкой.

Где остановиться на ночь?
Самые популярные места — отель "Серебряный век" и гостевые дома на улице Луначарского.

Что попробовать из местной кухни?
Обязательно — цветаевский пирог с яблоками и сметанной заливкой, а также варенье из маньчжурского ореха.

Когда лучше ехать?
Весной, когда цветут сады, или в начале осени, когда вдоль Оки появляется золотая листва.

Мифы и правда о Тарусе

Миф Правда
Таруса — деревня без инфраструктуры В городе есть гостиницы, кофейни и музеи
Там нечего делать, кроме прогулок Ежедневно проходят выставки и концерты
Это место только для пенсионеров Здесь активно развиваются арт-резиденции
В Тарусе нет связи Интернет и сотовая связь стабильные
Туда сложно добраться Дорога занимает не больше двух часов от Москвы

3 интересных факта

  1. В Тарусе проходили съёмки нескольких советских фильмов, в том числе "Белые росы".

  2. Первую афишу о концертах в Доме литераторов нарисовали вручную дети из школы искусств.

  3. В отеле "Серебряный век" живут павлины, страусы и осёл, который действительно кричит на рассвете.

Исторический контекст

Событие Год Значение
Первые упоминания о Тарусе XIII век Торгово-ремесленный центр на Оке
Приезд семьи Цветаевых 1890-е Город становится местом вдохновения поэтов
Переезд Паустовского 1950-е Начало литературной славы города
Восстановление Дома литераторов 2000-е Возрождение культурного наследия
Открытие сада Ракицкого для туристов 2020-е Новый виток туристического интереса

Таруса — не просто точка на карте. Это город, который объединяет поколения: здесь пишут стихи, создают мозаики, ухаживают за садами и пекут пироги. Сюда едут за вдохновением и остаются ради тишины. Город, где ослы, художники и старые орехи прекрасно уживаются вместе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путешественница назвала маяк Анива и мыс Великан главными достопримечательностями Сахалина вчера в 17:42
Россия в параллельной вселенной: что поражает приезжих на Сахалине

Туристка провела 4 месяца на Сахалине и поделилась впечатлениями: чем интересен остров, где жить и что пробовать. Лайфхаки бюджетного путешествия и главные достопримечательности Дальнего Востока.

Читать полностью » Весна и осень — лучшие сезоны для посещения Южной Кореи из-за мягкого климата и живописных пейзажей вчера в 16:06
Страна утренней свежести и ночных огней: почему Южная Корея сводит с ума туристов

Планируете поездку в Южную Корею? Узнайте о K-ETA, лучших сезонах для посещения, транспорте, приложениях, культуре и советах, чтобы сделать путешествие незабываемым.

Читать полностью » Чхонгечхон в Сеуле стал символом обновления города и одним из любимых мест отдыха горожан вчера в 15:00
Чашка чая, K-pop и дыхание гор — почему в Корею возвращаются снова и снова

Откройте для себя Южную Корею: цветущая сакура, ритм Сеула, ночные приключения, джимджилбанг и кулинарные изыски — 12 причин влюбиться в страну контрастов! Всё о туризме.

Читать полностью » МТС впервые открыла возможность международных QR-платежей — сервис заработал в Турции вчера в 14:57
Россияне начали платить в Турции, как дома: "Мой МТС" перешагнул границы

МТС запустил оплату по QR-коду в Турции! Платите прямо с телефона, используя приложение "Мой МТС". Никаких комиссий и сложной конвертации валюты! Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Каждая седьмая застрахованная поездка в России сорвалась из-за болезни туристов — данные Росгосстраха вчера в 13:47
Болезнь ребёнка, отмена рейса и миллионные компенсации: как страховка спасает отпуск

Спрос на страховки от невыезда взлетел на 170%! Узнайте, как защитить свои деньги от отмены рейса или болезни. Разбираем, как работает туристический полис и как получить компенсацию.

Читать полностью » Как увидеть северное сияние в разных уголках мира: советы и прогнозы астрономов вчера в 12:42
Хотите увидеть северное сияние? Эти места точно вас удивят

Как и где увидеть северное сияние? Узнайте, как отслеживать солнечные вспышки и выбрать лучшие места для наблюдения этого магического явления.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как сделать полёт безопасным для ребёнка вчера в 11:39
Полёт с ребёнком без стресса: как обеспечить безопасность и комфорт на борту

Собираетесь в путешествие с ребёнком? Узнайте, как подготовить себя и малыша к полёту и сделать поездку комфортной для всех.

Читать полностью » Эксперты составили идеальный чек-лист для путешествий с детьми вчера в 10:33
Как пережить путешествие с ребёнком? Чек-лист, который спасёт вашу поездку

Что взять с собой в путешествие с ребёнком, чтобы дорога прошла комфортно? Чек-лист для родителей, чтобы не забыть ничего важного и успеть насладиться поездкой.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Пензенской области с 2026 года появится Wi-Fi в 40 школах — Изосимов
Еда
Кулинар Мария Орлова: варёные каштаны лучше чистятся при добавлении оливкового масла в воду
Спорт и фитнес
Биомеханик сообщил, какие движения в спортзале чаще всего приводят к травмам
Авто и мото
Autonews: у дилеров подержанные автомобили оказались дешевле, чем у частников
Садоводство
Кунжут адаптируется к умеренному климату России при использовании рассадного способа — Матвеева
Красота и здоровье
Стресс, апноэ и колебания сахара вызывают ночные пробуждения
Питомцы
Кинолог Соколова: австралийская овчарка требует ежедневных нагрузок
Наука
Science Robotics: учёные представили линзу, фокусирующуюся без электричества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet