Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новая вакцина от туберкулёза будет испытана на добровольцах в конце 2025 года.
Гинцбург подчеркнул, что создание нового препарата от туберкулёза является важнейшей задачей для современной медицины. Он отметил, что на данный момент вакцина перешла на третью стадию клинических испытаний.
По словам директора центра, в конце 2025 года несколько тысяч испытуемых будут привиты новой вакциной, которая предотвращает заражение туберкулёзом. Гинцбург также отметил, что новая вакцина "должна в принципе изменить эпидемиологию этого заболевания". Он выразил надежду, что в течение 2026 года документы на регистрацию этого вакцинного препарата будут поданы в Минздрав.
Противотуберкулёзную вакцину "ГамТБвак", разработанную Центром имени Гамалеи, предполагается использовать для повторной вакцинации подростков и взрослых от туберкулёза. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами, которая на первых этапах будет работать совместно с БЦЖ, а со временем заменит эту прививку.
Фото: dvidshub. net/Арека Уилсон(public domain)
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