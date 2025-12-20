Туберкулёз в школьных стенах Чкаловского: болезнь всплыла из соцсетей и дошла до прокуратуры

Информация о заболевании школьников туберкулезом в одном из населенных пунктов Приморья стала поводом для вмешательства надзорных органов. Сообщения, появившиеся в социальных сетях, привлекли внимание прокуратуры и санитарных служб. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Проверка после сообщений в соцсетях

Прокуратура организовала проверку в связи с публикациями о выявлении туберкулеза у двух учащихся одной из школ в селе Чкаловское Спасского района. Надзорное ведомство отреагировало на информацию, распространявшуюся в открытых источниках, и инициировало комплекс контрольных мероприятий.

В рамках первоочередных мер в образовательном учреждении была проведена санитарная обработка всех помещений. Эти действия направлены на минимизацию рисков для других учащихся и сотрудников школы.

"В образовательном учреждении проведена санитарная обработка помещений", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Действия Роспотребнадзора

Параллельно к ситуации подключилось управление Роспотребнадзора. Ведомство проводит административное расследование, в ходе которого оцениваются условия обучения, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и возможные причины распространения инфекции.

Результаты расследования находятся на контроле надзорных органов. Специалисты анализируют, были ли своевременно приняты меры по выявлению заболевания и профилактике его дальнейшего распространения.

Меры прокурорского реагирования

В прокуратуре уточнили, что по итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Они будут направлены на предотвращение дальнейшего распространения туберкулеза и обеспечение безопасных условий обучения для детей.

Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям ответственных должностных лиц и, при необходимости, принять меры в рамках своих полномочий, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.