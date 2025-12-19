Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
компьютер в больнице
компьютер в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:52

Не только дети, но и родители: кого ещё проверят на туберкулёз после скандала в новосибирской школе

Вспышку туберкулеза в школе зафиксировали в Новосибирске — депутат Бурмистров

Сообщение о заболевании сразу нескольких школьников туберкулёзом в Новосибирске привлекло внимание родителей и городских властей. Ситуацию взяли под контроль, а в образовательном учреждении начались масштабные проверки и медицинские обследования. Об этом сообщает РИА Новости.

Сколько заболевших и какие формы выявлены

В одной из школ Новосибирска зафиксирована вспышка туберкулёза, заболевшими признаны шесть детей. Информацию 19 декабря озвучил депутат городского совета Антон Бурмистров. По его словам, один из учеников болеет туберкулёзом с открытой формой и проходит лечение с конца прошлого года.

Именно с этого случая, как уточнил депутат, начались процессы выявления, диагностики и профилактических мероприятий. Остальные пятеро заболевших, по имеющимся данным, имеют закрытую форму заболевания, которая не представляет опасности для окружающих.

Меры по предотвращению распространения инфекции

После выявления заболевших в школе были организованы медицинские обследования. Проверки проходят не только учащиеся и действующие сотрудники образовательного учреждения, но и родители школьников. Цель — исключить дальнейшее распространение инфекции и выявить возможные дополнительные случаи на ранней стадии.

Антон Бурмистров отметил, что круг проверяемых расширен максимально.

"Проверяются даже уволенные год назад работники", — рассказал депутат РИА Новости.

Такой подход, по его словам, позволяет восстановить полную картину контактов и снизить риски для здоровья.

Контроль ситуации и дальнейшие действия

Власти и медицинские службы продолжают мониторинг эпидемиологической обстановки. Все необходимые противоэпидемические мероприятия уже запущены, а диагностика проводится в плановом режиме. Оценка ситуации остаётся в компетенции профильных специалистов.

Отмечается, что наличие у большинства заболевших закрытой формы туберкулёза снижает вероятность распространения инфекции. Тем не менее работа по обследованию и профилактике будет продолжена до полного завершения всех проверок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На складах у ТЭЦ-1 в Красноярске сгорели четыре грузовика — ТАСС 07.12.2025 в 20:23
ТЭЦ-1 выстояла перед стихией: ночь, когда Красноярск затаил дыхание

Пожар рядом с Красноярской ТЭЦ-1 охватил более 800 квадратных метров и сопровождался взрывами. Следователи выясняют, что стало причиной возгорания.

Читать полностью » В 1546 домах Ангарска зафиксировано падение тепла после поломки котла — ТАСС 07.12.2025 в 19:34
Когда батареи ледяные, а зима беспощадна: что происходит в Ангарске

Авария на ТЭЦ-9 в Ангарске затронула 1 546 домов: параметры теплоносителя снижены, энергетики вводят резерв и готовятся к похолоданию.

Читать полностью » Водители Газелей в Кемерове планируют забастовку из-за тарифов — перевозчики 06.12.2025 в 8:32
Забастовка на горизонте: перевозчики угрожают парализовать грузовое такси из-за мизерных тарифов

Кемеровские водители "Газелей" обсуждают забастовку: минимальный тариф, по их словам, упал почти вдвое. Чем это грозит рынку?

Читать полностью » В Приангарье возможны морозы ниже 40 градусов в декабре — Гидрометцентр 05.12.2025 в 9:13
Морозный декабрь наступает: где в Сибири ищут рекордные –40 °C и почему Иркутску пока везёт

Гидрометцентр предупреждает о декабрьских морозах в Сибири: местами ниже -40 °C. Почему Иркутск пока в "умеренном" минусе?

Читать полностью » В Иркутской области заморозила цены на важные продукты до марта 2026 года 04.12.2025 в 23:24
Хлеб, молоко и яйца уходят в зимнюю спячку: в Иркутской области остановили рост цен

Иркутская область продлила заморозку цен на социально значимые продукты: меморандум охватывает ключевых производителей и ритейлеров региона.

Читать полностью » В Омске показали модернизированный Ан-2 для Арктики 03.12.2025 в 23:07
Ан-2 получил второе дыхание: легендарный кукурузник возвращается

В Омске инженеры обновили легендарный Ан-2: испытанный годами биплан получил новое оборудование и готов работать в Арктике, где до сих пор остаётся незаменим.

Читать полностью » В Красноярском крае подготовили два уникальных маршрута для иностранных туристов 03.12.2025 в 14:19
Енисейская сага и Путь кедра и ветра: Сибирь предлагает иностранцам путешествия, которых у них ещё не было

В Красноярском крае представили два новых маршрута для зарубежных туристов: программы объединяют природу, историю, гастрономию и сезонные активности.

Читать полностью » В Иркутской области суд приговорил ангарского маньяка к пожизненному лишению свободы 01.12.2025 в 14:31
80 жертв и новые доказанные эпизоды: маньяка отправили в тюрьму без права возврата

В Иркутской области завершилось очередное дело «ангарского маньяка»: за два новых убийства суд добавил срок к пожизненному приговору.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Горнолыжный сезон в Домбае стартует 20 декабря с массовым спуском — Это Кавказ
Общество
Правительство ускорило реализацию плана по борьбе с теневым сектором — Григоренко
Мир
США приостановят лотерею грин-карт Diversity Lottery после стрельбы у Брауновского университета — Кристи Ноэм
Россия
В описании герба РФ официально зафиксировали форму крестов — ТАСС
Красота и здоровье
Гонконгский грипп опасен для пожилых и детей — врач Вахрушева
Общество
Мошенники создают фейковые сообщества Тайного Санты — Храпунова
Общество
Приготовление новогоднего стола раздражает 47% россиян — опрос ВТБ
Общество
РЖД увеличили провозные возможности на направлении Москва — Петербург — РЖД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet