Не только дети, но и родители: кого ещё проверят на туберкулёз после скандала в новосибирской школе

Сообщение о заболевании сразу нескольких школьников туберкулёзом в Новосибирске привлекло внимание родителей и городских властей. Ситуацию взяли под контроль, а в образовательном учреждении начались масштабные проверки и медицинские обследования. Об этом сообщает РИА Новости.

Сколько заболевших и какие формы выявлены

В одной из школ Новосибирска зафиксирована вспышка туберкулёза, заболевшими признаны шесть детей. Информацию 19 декабря озвучил депутат городского совета Антон Бурмистров. По его словам, один из учеников болеет туберкулёзом с открытой формой и проходит лечение с конца прошлого года.

Именно с этого случая, как уточнил депутат, начались процессы выявления, диагностики и профилактических мероприятий. Остальные пятеро заболевших, по имеющимся данным, имеют закрытую форму заболевания, которая не представляет опасности для окружающих.

Меры по предотвращению распространения инфекции

После выявления заболевших в школе были организованы медицинские обследования. Проверки проходят не только учащиеся и действующие сотрудники образовательного учреждения, но и родители школьников. Цель — исключить дальнейшее распространение инфекции и выявить возможные дополнительные случаи на ранней стадии.

Антон Бурмистров отметил, что круг проверяемых расширен максимально.

"Проверяются даже уволенные год назад работники", — рассказал депутат РИА Новости.

Такой подход, по его словам, позволяет восстановить полную картину контактов и снизить риски для здоровья.

Контроль ситуации и дальнейшие действия

Власти и медицинские службы продолжают мониторинг эпидемиологической обстановки. Все необходимые противоэпидемические мероприятия уже запущены, а диагностика проводится в плановом режиме. Оценка ситуации остаётся в компетенции профильных специалистов.

Отмечается, что наличие у большинства заболевших закрытой формы туберкулёза снижает вероятность распространения инфекции. Тем не менее работа по обследованию и профилактике будет продолжена до полного завершения всех проверок.