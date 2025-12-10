Легкие под прицелом: почему 96% случаев туберкулеза в Омской области — бомба замедленного действия

В Омской области за 11 месяцев 2025 года выявили 536 случаев туберкулеза — на фоне прежних лет показатель снижается, но болезнь по-прежнему остается одной из самых опасных инфекций дыхательных путей. Об этом сообщает издание "Город55" со ссылкой на ответ регионального минздрава. В статистике отдельно выделяются случаи у несовершеннолетних и тяжелые формы, часто связанные с сопутствующими диагнозами и отказом от лечения.

Как изменилась заболеваемость в Омской области

По данным регионального минздрава, число зарегистрированных случаев за последние годы уменьшалось: в 2020 году — 830, в 2024-м — 641, а за 11 месяцев 2025-го — 536. Власти подчеркивают, что за пятилетку общая заболеваемость снизилась почти на 15%.

Динамика по годам выглядит так: 2020 — 830 (43,1 на 100 тыс.), 2021 — 804 (42,2), 2022 — 788 (41,9), 2023 — 715 (38,7), 2024 — 641 (36,9). Среди заболевших за 11 месяцев 2025 года указаны 15 несовершеннолетних жителей Омска, а также 3 случая у иностранных граждан, не проживающих в регионе постоянно.

Чем опасен туберкулез и какие формы встречаются чаще

Минздрав региона отмечает, что в 96-98% случаев туберкулез поражает органы дыхания. Это ключевой риск для окружающих, потому что именно легочные формы чаще связаны с распространением инфекции и тяжелыми осложнениями при позднем выявлении.

Внелегочные формы встречаются реже — 2-4%. В материале говорится, что их обнаружили у 8 человек, причем речь идет о поражении костей, суставов, глаз и нервной системы. Отдельно выделяются наиболее тяжелые, генерализованные формы, когда поражаются сразу несколько органов: таких случаев — 7.

Почему тяжелые случаи часто связаны с ВИЧ и отказом от терапии

В тексте приводится важная деталь: в 80% случаев генерализованных форм пациенты имеют ВИЧ-инфекцию и уклоняются от лечения. Это сочетание повышает риск быстрого прогрессирования болезни и осложнений, а также затрудняет контроль над инфекцией на уровне региона.

Туберкулез — заболевание, где своевременная диагностика и соблюдение схемы терапии принципиальны. Когда человек прерывает лечение или избегает наблюдения, повышаются риски затяжного течения и тяжелых исходов — именно это и отражено в региональной статистике по самым сложным случаям.