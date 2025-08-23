На всякий случай — и вот результат: как привычка ходить в туалет без позыва нарушает мочевой пузырь

Мы все знакомы с популярным советом: "сходи в туалет перед выходом, на всякий случай". Но что если это не так безобидно, как кажется? Давайте разберемся, какие последствия могут скрываться за этой привычкой.

Ложный сигнал для мочевого пузыря

Мочевой пузырь — это орган, который подает сигнал в мозг, когда наполнен примерно на 30-50%. Это естественный физиологический процесс. Однако если вы привыкаете ходить в туалет до появления позыва, нарушается этот механизм. В итоге мозг воспринимает даже небольшое наполнение как сигнал "нужно срочно в туалет".

"Частое мочеиспускание до появления реального позыва может нарушить естественную способность мочевого пузыря растягиваться. В долгосрочной перспективе это может привести к проблемам с удержанием мочи. Кроме того, такая привычка вызывает тревожность — человек начинает бояться, что не найдет туалет рядом", — пояснил врач-уролог ФНКЦ ФМБА России, Ульви Алиев.

Это состояние называется параурез (или синдром застенчивого мочеиспускания). Люди с этим диагнозом начинают избегать поездок, прогулок и общественных мероприятий.

Нормы мочеиспускания и проблемы с гиперактивным мочевым пузырем

В норме взрослый человек должен посещать туалет 4-8 раз в день, и это в идеале включает одно ночное мочеиспускание (или его отсутствие). Если вы начинаете терять контроль над этим процессом, необходимо обратиться к урологу.

По словам Николая Игловикова, врача-уролога и кандидата медицинских наук, такие жалобы — не редкость. Учащенное мочеиспускание серьезно снижает качество жизни. Однако лечение гиперактивного мочевого пузыря — задача не из легких.

"Таблетки имеют ограниченную эффективность и могут вызвать побочные эффекты. В своей научной работе я разработал метод внутрипузырного электрофореза, который значительно улучшает проникновение лекарств в стенки мочевого пузыря, меняя его реактивность без воздействия на организм в целом", — поделился Игловиков.

Как избежать проблем с мочеиспусканием?

Хотя современные методы лечения помогают, гораздо проще предотвратить возникновение проблемы, чем лечить ее в дальнейшем. Например, как подчеркивает уролог, важно не повторять привычку ходить в туалет без позыва, даже если это касается детей.

"Если в детстве вас просили сходить в туалет "на дорожку", то в будущем это может привести к гиперактивному мочевому пузырю. Симптомы этого состояния могут проявиться или усугубиться именно из-за таких ритуалов."

Это важный момент, который стоит учитывать родителям.

Что делать?

Специалисты не советуют регулярно просить детей сходить в туалет перед выходом из дома. Конечно, в некоторых случаях, например, перед долгим путешествием, это может быть оправдано. Но когда эта привычка превращается в регулярный ритуал, она может иметь неприятные последствия для здоровья.