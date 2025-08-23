Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Туалетная бумага
Туалетная бумага
© flickr.com by marya is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:23

На всякий случай — и вот результат: как привычка ходить в туалет без позыва нарушает мочевой пузырь

Как избежать гиперактивного мочевого пузыря: советы уролога по предотвращению частого мочеиспускания

Мы все знакомы с популярным советом: "сходи в туалет перед выходом, на всякий случай". Но что если это не так безобидно, как кажется? Давайте разберемся, какие последствия могут скрываться за этой привычкой.

Ложный сигнал для мочевого пузыря
Мочевой пузырь — это орган, который подает сигнал в мозг, когда наполнен примерно на 30-50%. Это естественный физиологический процесс. Однако если вы привыкаете ходить в туалет до появления позыва, нарушается этот механизм. В итоге мозг воспринимает даже небольшое наполнение как сигнал "нужно срочно в туалет".

"Частое мочеиспускание до появления реального позыва может нарушить естественную способность мочевого пузыря растягиваться. В долгосрочной перспективе это может привести к проблемам с удержанием мочи. Кроме того, такая привычка вызывает тревожность — человек начинает бояться, что не найдет туалет рядом", — пояснил врач-уролог ФНКЦ ФМБА России, Ульви Алиев.

Это состояние называется параурез (или синдром застенчивого мочеиспускания). Люди с этим диагнозом начинают избегать поездок, прогулок и общественных мероприятий.

Нормы мочеиспускания и проблемы с гиперактивным мочевым пузырем
В норме взрослый человек должен посещать туалет 4-8 раз в день, и это в идеале включает одно ночное мочеиспускание (или его отсутствие). Если вы начинаете терять контроль над этим процессом, необходимо обратиться к урологу.

По словам Николая Игловикова, врача-уролога и кандидата медицинских наук, такие жалобы — не редкость. Учащенное мочеиспускание серьезно снижает качество жизни. Однако лечение гиперактивного мочевого пузыря — задача не из легких.

"Таблетки имеют ограниченную эффективность и могут вызвать побочные эффекты. В своей научной работе я разработал метод внутрипузырного электрофореза, который значительно улучшает проникновение лекарств в стенки мочевого пузыря, меняя его реактивность без воздействия на организм в целом", — поделился Игловиков.

Как избежать проблем с мочеиспусканием?
Хотя современные методы лечения помогают, гораздо проще предотвратить возникновение проблемы, чем лечить ее в дальнейшем. Например, как подчеркивает уролог, важно не повторять привычку ходить в туалет без позыва, даже если это касается детей.

"Если в детстве вас просили сходить в туалет "на дорожку", то в будущем это может привести к гиперактивному мочевому пузырю. Симптомы этого состояния могут проявиться или усугубиться именно из-за таких ритуалов."

Это важный момент, который стоит учитывать родителям.

Что делать?
Специалисты не советуют регулярно просить детей сходить в туалет перед выходом из дома. Конечно, в некоторых случаях, например, перед долгим путешествием, это может быть оправдано. Но когда эта привычка превращается в регулярный ритуал, она может иметь неприятные последствия для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт назвал группы риска при грядущем сезоне гриппа в России сегодня в 20:06

"Свиной" и "гонконгский" грипп возвращаются: чем это грозит россиянам осенью

Эпидемиологи предсказывают: в ноябре Россию ждёт новый сезон гриппа. Какие штаммы будут циркулировать и кому следует быть особенно осторожным?

Читать полностью » Эксперт предупредил, что носить наушники более часа опасно для здоровья сегодня в 20:01

Час наслаждения, годы лечения: врачи о скрытой опасности наушников

Врач предупредила: наушники дольше часа подряд могут вызвать отит, грибковую инфекцию и даже тугоухость. Как слушать музыку безопасно?

Читать полностью » Исследование: более 60% россиян боятся посещать врачей сегодня в 19:59

Боятся врачей больше, чем болезней: неожиданный результат опроса россиян

Каждый второй россиянин боится врачей. Какие специалисты вызывают наибольший страх и как VR и телемедицина помогают справиться с тревогой?

Читать полностью » Врачи назвали продукты, которые чаще всего вызывают изжогу вчера в 19:56

Секреты борьбы с изжогой: 7 продуктов, которые испортят ваш вечер – вы не догадывались

Эксперты предупреждают о 7 продуктах, которые могут вызывать изжогу и ухудшать состояние пищеварительной системы. Узнайте, как избежать проблем.

Читать полностью » Медики перечислили основные причины дневной сонливости у взрослых и пожилых сегодня в 19:17

Когда даже 8 часов сна не спасают: скрытые причины усталости

Почему днём клонит в сон даже после ночного отдыха? Врачи назвали главные причины дневной сонливости и объяснили, когда стоит идти к врачу.

Читать полностью » Журнал JMIR Serious Games: просмотр мультфильмов Ghibli улучшает настроение студентов вчера в 18:53

Простое решение для счастья: как один фильм и одна игра могут изменить вашу жизнь

Новое исследование доказывает, что фильмы Studio Ghibli и игры Zelda способны улучшать настроение и снижать тревожность у молодежи, предоставляя новые смыслы.

Читать полностью » Минсельхоз обозначил приоритет: переход от роста производства к здоровому питанию сегодня в 18:28

Россиян ждут перемены в питании: Минсельхоз обещает пересмотреть приоритеты

Минсельхоз меняет приоритеты: акцент смещается с объёмов производства на качество продуктов и рациональное питание россиян.

Читать полностью » Врачи назвали горячие напитки фактором развития рака пищевода сегодня в 18:11

Обжигающий риск: как горячий чай и кофе могут довести до рака

Учёные выяснили, что привычка пить чай и кофе слишком горячими может оказаться куда опаснее, чем кажется. Почему именно — рассказывают врачи.

Читать полностью »

Новости
Дом

Heat It: устройство для снятия зуда от укусов комаров подключается к смартфону
СКФО

Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека
Садоводство

За сбор краснокнижных грибов в России грозит штраф до 5 тысяч рублей
Авто и мото

ГИБДД разъяснила правила использования багажников на крыше автомобилей
СФО

Кольцово сохранит особый статус наукограда и федеральную поддержку до 2041 года
Питомцы

Губернатор Георгий Филимонов инициировал поправки о регистрации питомцев в Вологодской области
Наука и технологии

Учёные смоделировали последствия удара кометы по экзопланете TRAPPIST-1e
ПФО

Трагедия на трассе М-12: взрыв цистерны с углекислотой под Арзамасом унес жизнь водителя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru