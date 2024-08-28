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В России подорожали цветы
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В России подорожали цветы перед Первым сентября

В России подорожали цветы

Как сообщает Telegram-канал Mash, в России существенно подорожали цветы в связи приближающимся Первым сентября по сравнению с прошлогодними ценами. По данным телеграм-канала, стандартный букет небольшого размера стоит 1500 рублей, что на 53,33% больше, чем в 2023 году.

Подорожание связывается с преобладанием в магазинах импортных цветов из Нидерландов и Колумбии, так как продавцы испытывают нехватку цветов отечественного производства.

Продавцы анонсировали ещё большее подорожание 29 августа.

Согласно сообщению Mash, на данный момент особой популярностью пользуются композиции с гортензиями. Уточнятся, что в 2023 году стоимость одной гортензии составляла двести рублей, однако в настоящее время цены выросла еще на сто рублей.

Также часто берут букеты и с хризантемами.

Фото: commons. wikimedia.org/Andrey Butko (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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