Десерт с историей: чем Цветаевский пирог покорял гостей поэтессы

Цветаевский пирог — десерт с легендой и особой атмосферой. По преданию, именно им угощали гостей Марина и Анастасия Цветаевы в своей тарусской гостиной. Сегодня этот рецепт переживает новую волну популярности: сочетание яблок, нежного сметанного крема и рассыпчатого теста покоряет с первого кусочка.

В чём особенность рецепта

Главная изюминка — сметана используется дважды: в тесте и в заливке. Благодаря этому пирог приобретает мягкость чизкейка и воздушность крем-брюле. Хрустящее песочное основание гармонично сочетается с нежной яблочной начинкой и сливочно-сметанным кремом.

Немного о пользе

Да, пирог калорийный (около 300-350 ккал на 100 г), но и в нём есть своя ценность. Яблоки дают клетчатку и пектин, яйца и сметана — белок и кальций. Главное — наслаждаться в меру.

Ингредиенты

Для теста:

• мука — 480 г

• разрыхлитель — 3 ч. л.

• сливочное масло (холодное) — 300 г

• сметана — 6 ст. л.

Для начинки и заливки:

• яблоки кислых сортов — 9 шт.

• сахар — 600 г

• сметана (жирная) — 600 г

• мука — 6 ст. л.

• яйца — 3 шт.

Приготовление

Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте нарезанное кубиками масло и разотрите до состояния крошки. Введите сметану и быстро замесите тесто. Выложите его в форму, сделав высокие бортики. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Выложите их на тесто. Для крема взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и сметану. Перемешайте до однородности. Залейте яблоки сметанной массой. Выпекайте при 180 °C 45-50 минут. Дайте пирогу полностью остыть в форме — только тогда крем стабилизируется и станет нежным и тающим.

Советы для идеального результата

• Используйте кислые сорта яблок (антоновка или симиренко) — они сбалансируют сладость крема.

• Не торопитесь доставать пирог: если разрезать горячим, заливка потеряет форму.

• Перед подачей можно слегка присыпать сахарной пудрой или добавить шарик ванильного мороженого.

Цветаевский пирог — это не просто выпечка, а десерт с душой, в котором гармонично соединились традиции, уют и вкус.