Десерт с историей: чем Цветаевский пирог покорял гостей поэтессы
Цветаевский пирог — десерт с легендой и особой атмосферой. По преданию, именно им угощали гостей Марина и Анастасия Цветаевы в своей тарусской гостиной. Сегодня этот рецепт переживает новую волну популярности: сочетание яблок, нежного сметанного крема и рассыпчатого теста покоряет с первого кусочка.
В чём особенность рецепта
Главная изюминка — сметана используется дважды: в тесте и в заливке. Благодаря этому пирог приобретает мягкость чизкейка и воздушность крем-брюле. Хрустящее песочное основание гармонично сочетается с нежной яблочной начинкой и сливочно-сметанным кремом.
Немного о пользе
Да, пирог калорийный (около 300-350 ккал на 100 г), но и в нём есть своя ценность. Яблоки дают клетчатку и пектин, яйца и сметана — белок и кальций. Главное — наслаждаться в меру.
Ингредиенты
Для теста:
• мука — 480 г
• разрыхлитель — 3 ч. л.
• сливочное масло (холодное) — 300 г
• сметана — 6 ст. л.
Для начинки и заливки:
• яблоки кислых сортов — 9 шт.
• сахар — 600 г
• сметана (жирная) — 600 г
• мука — 6 ст. л.
• яйца — 3 шт.
Приготовление
- Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте нарезанное кубиками масло и разотрите до состояния крошки.
- Введите сметану и быстро замесите тесто. Выложите его в форму, сделав высокие бортики.
- Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Выложите их на тесто.
- Для крема взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и сметану. Перемешайте до однородности.
- Залейте яблоки сметанной массой.
- Выпекайте при 180 °C 45-50 минут.
- Дайте пирогу полностью остыть в форме — только тогда крем стабилизируется и станет нежным и тающим.
Советы для идеального результата
• Используйте кислые сорта яблок (антоновка или симиренко) — они сбалансируют сладость крема.
• Не торопитесь доставать пирог: если разрезать горячим, заливка потеряет форму.
• Перед подачей можно слегка присыпать сахарной пудрой или добавить шарик ванильного мороженого.
Цветаевский пирог — это не просто выпечка, а десерт с душой, в котором гармонично соединились традиции, уют и вкус.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru