Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шарлотка
Шарлотка
© freepik.com by valeria_aksakova is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:04

Десерт с историей: чем Цветаевский пирог покорял гостей поэтессы

Как приготовить Цветаевский пирог — легендарный десерт с яблоками и сметаной

Цветаевский пирог — десерт с легендой и особой атмосферой. По преданию, именно им угощали гостей Марина и Анастасия Цветаевы в своей тарусской гостиной. Сегодня этот рецепт переживает новую волну популярности: сочетание яблок, нежного сметанного крема и рассыпчатого теста покоряет с первого кусочка.

В чём особенность рецепта

Главная изюминка — сметана используется дважды: в тесте и в заливке. Благодаря этому пирог приобретает мягкость чизкейка и воздушность крем-брюле. Хрустящее песочное основание гармонично сочетается с нежной яблочной начинкой и сливочно-сметанным кремом.

Немного о пользе

Да, пирог калорийный (около 300-350 ккал на 100 г), но и в нём есть своя ценность. Яблоки дают клетчатку и пектин, яйца и сметана — белок и кальций. Главное — наслаждаться в меру.

Ингредиенты

Для теста:

• мука — 480 г
• разрыхлитель — 3 ч. л.
• сливочное масло (холодное) — 300 г
• сметана — 6 ст. л.

Для начинки и заливки:

• яблоки кислых сортов — 9 шт.
• сахар — 600 г
• сметана (жирная) — 600 г
• мука — 6 ст. л.
• яйца — 3 шт.

Приготовление

  1. Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте нарезанное кубиками масло и разотрите до состояния крошки.
  2. Введите сметану и быстро замесите тесто. Выложите его в форму, сделав высокие бортики.
  3. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Выложите их на тесто.
  4. Для крема взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и сметану. Перемешайте до однородности.
  5. Залейте яблоки сметанной массой.
  6. Выпекайте при 180 °C 45-50 минут.
  7. Дайте пирогу полностью остыть в форме — только тогда крем стабилизируется и станет нежным и тающим.

Советы для идеального результата

• Используйте кислые сорта яблок (антоновка или симиренко) — они сбалансируют сладость крема.
• Не торопитесь доставать пирог: если разрезать горячим, заливка потеряет форму.
• Перед подачей можно слегка присыпать сахарной пудрой или добавить шарик ванильного мороженого.

Цветаевский пирог — это не просто выпечка, а десерт с душой, в котором гармонично соединились традиции, уют и вкус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Устричный лист мертензия стал гастрономическим трендом в ресторанах высокой кухни сегодня в 20:30

Устрица без раковины: растение, способное обмануть гурмана

Устричный лист с вкусом свежих устриц покоряет рестораны Michelin и барные карты. Разбираемся, чем удивляет это редкое растение.

Читать полностью » Размораживать мясо при комнатной температуре нельзя — санитарные врачи сегодня в 20:01

Разморозка — это не мелочь: какие ошибки крадут вкус и текстуру мяса

Узнайте, как быстро и безопасно разморозить мясо, не потеряв его вкус и пользу. Мы собрали лучшие методы, советы и разобрали опасные мифы.

Читать полностью » Московские и петербургские шеф-повара поделились рецептами с белыми грибами сегодня в 19:56

Белые грибы — это новый трюфель: миф или правда ресторанной кухни

Белые грибы делают блюда яркими и изысканными. Шеф-повара делятся рецептами ризотто, пасты, закусок и секретами обработки грибов.

Читать полностью » Бариста рекомендуют мед, корицу и какао для разнообразия вкуса кофе сегодня в 18:53

Кофе перестанет быть скучным: одна щепотка — и вкус меняется до неузнаваемости

Кофе не обязан быть скучным. Простые добавки из вашей кухни могут превратить привычный напиток в новый опыт и открыть неожиданные вкусы.

Читать полностью » Кулинарные эксперты: для наваристого куриного бульона используют бедра и крылья сегодня в 17:46

Куриный бульон может быть пустым и водянистым — или густым, как студень: всё решает один кусок птицы

Секреты идеального куриного бульона: от выбора частей курицы до специй и времени варки. Узнайте, как превратить простой отвар в кулинарное сокровище.

Читать полностью » Горячая вода сохраняет вкус и рассыпчатость риса в плове — кулинарное объяснение сегодня в 16:39

Холодная вода превращает плов в кашу: главный секрет, о котором молчат рецепты

Почему одна маленькая деталь способна превратить ваш плов в шедевр или в банальную кашу? Узнайте секрет, которым делятся мастера Азии.

Читать полностью » Поварские эксперты: пищевая сода ускоряет карамелизацию лука в 3 раза сегодня в 15:28

Обычная щепотка, которая превращает жёсткий лук в сладкую карамель за 10 минут

Щепотка привычной пищевой соды способна превратить долгую жарку лука в быстрый и эффектный процесс, открыв новые грани вкуса.

Читать полностью » Кулинары: перегретая сковорода делает яичницу сухой и жёсткой сегодня в 14:13

Хотели нежную глазунью, а вышла подошва: главная ошибка при жарке яиц

Яичница кажется элементарным завтраком, но даже здесь есть секреты. Почему она прилипает, покрывается пузырями и как приготовить идеальную?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Профессор и косметолог Флора Саркисова: фейсбилдинг доступен каждому и эффективен для омоложения
Дом

Текущий и капитальный ремонт кровли: сроки, стоимость, технологии
Дом

Исследование грунта для строительства: зачем и как проводится
Наука

Растения снижают концентрацию нефтепродуктов в почве на 40%
Дом

Трещины в кирпичной кладке: причины появления и способы устранения
Технологии

Пользователи iPhone 17 не могут активировать функции Apple Intelligence — MacRumors
Наука

Зонд Юнона зафиксировал необычную структуру ядра Юпитера
Дом

Акцентная стена в спальне: деревянное покрытие и его преимущества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet