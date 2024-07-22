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Госдума поддержала проект о снятии остаточной суммы материнского капитала
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Госдума поддержала проект о снятии остаточной суммы материнского капитала

Комитет Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и ветеранов одобрил поправку, позволяющую семьям получить неиспользованные остатки материнского капитала. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, семьи смогут получить остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты, если его сумма не превышает 10 тысяч рублей.

В начале июля с просьбой о такой возможности к Президенту России Владимиру Путину обратились семьи из Бурятии и Забайкальского края. Глава государства отметил, что проблема известна и уже обсуждалась с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Президент подчеркнул, что после использования основной части материнского капитала у семей часто остается небольшая сумма, которую фактически невозможно использовать. Он предложил разрешить семьям использовать эти средства, начав с суммы до 10 тысяч рублей, а затем оценить результаты.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новой возможностью смогут воспользоваться более 730 тысяч семей. Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что общая сумма выплат неиспользованных средств материнского капитала составит порядка 1,5 миллиарда рублей.

Фото: From Wikimedia Commons/ tabakpolska (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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