Комитет Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и ветеранов одобрил поправку, позволяющую семьям получить неиспользованные остатки материнского капитала. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Согласно тексту законопроекта, семьи смогут получить остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты, если его сумма не превышает 10 тысяч рублей.
В начале июля с просьбой о такой возможности к Президенту России Владимиру Путину обратились семьи из Бурятии и Забайкальского края. Глава государства отметил, что проблема известна и уже обсуждалась с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Президент подчеркнул, что после использования основной части материнского капитала у семей часто остается небольшая сумма, которую фактически невозможно использовать. Он предложил разрешить семьям использовать эти средства, начав с суммы до 10 тысяч рублей, а затем оценить результаты.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новой возможностью смогут воспользоваться более 730 тысяч семей. Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что общая сумма выплат неиспользованных средств материнского капитала составит порядка 1,5 миллиарда рублей.
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