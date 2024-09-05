Сотрудники военкомата в Закарпатье насмерть избили мобилизованного, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Жительница Закарпатской области обратилась к представителю Лубинца, утверждая, что её отца незаконно задержали работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и избили его, что привело к летальному исходу.

Лубинец направил запрос Генеральному прокурору Украины, заявив о намерении требовать привлечения к ответственности должностных лиц, если будут обнаружены нарушения с их стороны, независимо от их званий и должностей.

В интернете распространяются видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя силу и избивая задержанных.

Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного в результате эпилептического приступа. Это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая объявил о проведении расследования по факту смерти военнообязанного, признанного ранее годным к службе.

Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщил, что в городе Бучач на западе страны умер 49-летний гражданин, страдавший эпилепсией, после многодневного нахождения в военкомате.

Украинские СМИ ранее сообщали о случаях поджога автомобилей, принимаемых за транспорт сотрудников военкоматов.

Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)