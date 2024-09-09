Оппозиция Молдавии обвиняет ЦИК в политической ангажированности и поддержке Майи Санду

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер обвинила Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Молдавии в том, что она стала инструментом манипуляций, используемым властями для продвижения интересов действующего президента Майи Санду.

Данное заявление последовало после того, как 24 августа ЦИК официально зарегистрировал инициативную группу для сбора подписей в поддержку кандидатуры Санду, выдвинутой правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), на предстоящих президентских выборах.

Оппозиционные силы, включая блок "Победа" и Партию коммунистов, обратились в ЦИК с требованием пересмотреть регистрацию Санду, утверждая, что это нарушает как национальное законодательство, так и международные обязательства. Однако комиссия отклонила жалобу, сославшись на процедурные причины, заявив, что обращение было подано с нарушением сроков.

По мнению Таубер, ЦИК больше не является нейтральной структурой, а действует исключительно в интересах действующего президента, чья легитимность, по её словам, вызывает всё больше сомнений среди избирателей.

Она выразила недовольство тем, что комиссия не рассмотрела жалобу по существу, а сослалась на формальные причины для её отклонения. Таубер утверждает, что у каждого гражданина есть право оспорить кандидатуру, которую они считают нелегитимной, и действия ЦИК нарушают это фундаментальное право.

Её поддержку выразила и депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман, которая указала на противоречие между выдвижением Санду и решением Конституционного суда о необходимости аполитичности президента. Караман считает, что возможными решениями проблемы могут быть отмена регистрации инициативной группы в поддержку Санду или её отставка.

Президентские выборы в Молдавии, а также референдум о возможном вступлении страны в Евросоюз, назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая Майю Санду, выразили желание участвовать в предстоящей президентской гонке.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)