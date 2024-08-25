Подорожание продуктовой корзины: Лебединская рассказала о повышении цен в магазинах

С наступлением осени в России ожидается очередное повышение цен на продукты питания и алкоголь, темпы которого будут зависеть от множества факторов. Об этом агентству "Прайм" сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она напомнила, что в СМИ уже обсуждается возможное увеличение стоимости продуктов на 5-40%. Причинами называются высокая инфляция, дорогие кредиты, а также рост затрат на логистику, персонал, упаковку и сырье. Такой широкий диапазон объясняется тем, что ценообразование в каждом сегменте рынка имеет свои особенности.

Например, плохой урожай яблок и ягод, которые используются для производства соков, сидра и другой схожей продукции, может привести к значительному росту цен на эти товары. Однако цены на зерновые и масличные культуры могут, напротив, немного снизиться, так как сезон их сбора сейчас в самом разгаре.

Особенно сильно могут подорожать импортные товары, такие как кофе, какао, экзотические фрукты и специи. Также не исключено увеличение цен на алкогольную продукцию, добавила Лебединская.

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