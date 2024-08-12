Глава МО ЦАР Биро заявил о заинтересованности в разработках артиллерии и военного образования РФ

Центральноафриканская Республика проявляет интерес к российским разработкам в области артиллерии и военного образования, заявил РИА Новости министр обороны ЦАР Рамо Клод Биро.
Отвечая на вопрос о том, что именно привлекает ЦАР в российских технологиях, Биро отметил, что страна заинтересована в областях артиллерии, пехоты и военного образования.
Министр добавил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность использования российского опыта в разработке военной продукции для создания собственного производства в будущем.
Фото: www. defenseimagery.mil/SSgt Ryan Crane (the image or file is in the public domain)
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