Глава МО ЦАР Биро заявил о заинтересованности в разработках артиллерии и военного образования РФ

Центральноафриканская Республика проявляет интерес к российским разработкам в области артиллерии и военного образования, заявил РИА Новости министр обороны ЦАР Рамо Клод Биро.

Отвечая на вопрос о том, что именно привлекает ЦАР в российских технологиях, Биро отметил, что страна заинтересована в областях артиллерии, пехоты и военного образования.

Министр добавил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность использования российского опыта в разработке военной продукции для создания собственного производства в будущем.

Фото: www. defenseimagery.mil/SSgt Ryan Crane (the image or file is in the public domain)