Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
ЦАР заинтересован в военных соглашениях с Россией
  1. Главная
  2. Мир

МО ЦАР намерено заключить соглашения в поставки военной продукции из России

ЦАР заинтересован в военных соглашениях с Россией

Центральноафриканская Республика намерена заключить соглашения с Россией в областях поставок военной продукции и военного образования в рамках форума "Армия 2024", сообщил РИА Новости министр обороны страны Рамо Клод Биро.

Министр пояснил, что его визит в Россию связан с подписанием соглашений с российским правительством относительно поставок военной продукции, образовательных программ для военных и других сфер сотрудничества.

Биро подчеркнул, что российские военные технологии находятся на передовом уровне, и исследования в этой области значительно опережают гражданские разработки.

Фото: www.defenseimagery.mil/SSgt Ryan Crane (the image or file is in the public domain)

Мир

В Британии задержан 12-летний мальчик по делу о беспорядках

В Британии задержан 12-летний мальчик по делу о беспорядках

В Великобритании 12-летний мальчик стал самым молодым фигурантом дела об участии в беспорядках, вспыхнувших в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Ему предъявили соответствующие обвинения, сообщил телеканал Sky News.

Читать полностью
На Западе заявили о последствиях проблем с логистикой у ВСУ

На Западе заявили о последствиях проблем с логистикой у ВСУ

Отсутствие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отлаженной логистической системы при атаке на Курскую область может привести к серьезным проблемам, заявил в соцсетях отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

Читать полностью

Общество

Финэксперт Медведев: при блокировке счета нужно обращаться к финансовым уполномоченным

Финэксперт Медведев: при блокировке счета нужно обращаться к финансовым уполномоченным

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев порекомендовал обращаться к финансовому уполномоченному в случае незаконной блокировки банковских счетов.

Читать полностью
Анастасию Волочкову шокировали цены на билеты в Большой театр

Анастасию Волочкову шокировали цены на билеты в Большой театр

Балерина Анастасия Волочкова недовольна стоимостью билетов в Большой театр.

Читать полностью

Новости