МО ЦАР намерено заключить соглашения в поставки военной продукции из России

Центральноафриканская Республика намерена заключить соглашения с Россией в областях поставок военной продукции и военного образования в рамках форума "Армия 2024", сообщил РИА Новости министр обороны страны Рамо Клод Биро.
Министр пояснил, что его визит в Россию связан с подписанием соглашений с российским правительством относительно поставок военной продукции, образовательных программ для военных и других сфер сотрудничества.
Биро подчеркнул, что российские военные технологии находятся на передовом уровне, и исследования в этой области значительно опережают гражданские разработки.
Фото: www.defenseimagery.mil/SSgt Ryan Crane (the image or file is in the public domain)
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