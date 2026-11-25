Обычно куриное филе в составе цезаря выполняет функцию фона: оно присутствует, но уступает место хрустящим сухарикам и сочности листьев. В рецепте Дмитрия Шуршакова акценты переставлены кардинально. Здесь грудка становится самостоятельным блюдом, а салатные листья превращаются в горячий гарнир с неожиданной текстурой.

Главная интрига кроется не в мясе, а в обработке романо. Жареные листья салата — явление редкое, но результативное. Под воздействием высокой температуры мясистые пластины листа меняют свой характер: появляется легкий ореховый оттенок вкуса, а плотные жилки сохраняют ту хрусткость, которую не дают привычные нашинкованные ингредиенты. Это не просто "поджаренный лист", а отдельная вкусовая нота, которая работает в паре с пикантной заправкой.

Вместо традиционных сухариков здесь использованы панировочные сухари панко. Их крупные, пористые крошки впитывают сливочное масло и чесночный аромат иначе, чем мелкий мелкий хлебный крош — они остаются более воздушными и хрустящими, не превращаясь в плотную корку. Это добавляет блюду легкости, которую обычно дает только свежесть салата.

Как готовить

Маринад и термическая обработка мяса. Приготовить рассол: растворить 20 г соли в 1 л воды. Замочить куриную грудку (180 г) в этом растворе и выдержать в холодильнике 24 часа. Достать мясо, упаковать в вакуумный пакет. Готовить в духовке при температуре 60 °C в течение 12 минут. Затем обжарить филе на гриле до готовности. Подготовка салата. Листья романо (60 г) полить сливочным маслом (30 г) и обжарить на гриле. Выложить на тарелку. Сверху посыпать тертым сыром сулугуни (10 г) и каперсами (8 г). Завершение. На сковороде обжарить сухари панко (18 г) на сливочном масле с измельченным чесноком (3 г). Посыпать ими листья романо. Рядом с салатом выложить соус цезарь (40 г).

Вместо романо можно использовать айсберг или молодую белокочанную капусту. Последний вариант особенно хорош на гриле: нежные листья приобретают сладость, которая хорошо сочетается с пикантной заправкой. Важно контролировать температуру мяса во время финальной обжарки: в самой толстой части филе она должна достигать 74 °C. Ориентироваться только на цвет корочки не стоит.