Красота под контролем: какие инструменты для укладки больше нельзя сдавать в багаж
Управление транспортной безопасности США (TSA) обновило список запрещённых предметов, добавив в него популярные инструменты для укладки волос.
Что под запретом
Согласно обновлению от 15 августа, теперь нельзя сдавать в зарегистрированный багаж:
- беспроводные щипцы для завивки и утюжки для волос с газовыми баллончиками,
- утюжки и плойки на бутане,
- газовые баллончики для их заправки.
Если такие устройства будут обнаружены в багаже, их конфискуют.
Исключение для ручной клади
FAA уточняет: перевозить эти инструменты всё же можно — но только в ручной клади и при соблюдении условий:
- нагревательный элемент должен быть закрыт защитным кожухом,
- устройство должно быть зафиксировано, чтобы исключить случайное включение.
Инструменты со шнуром, подключаемые к розетке, не попали под запрет — их можно провозить и в ручной клади, и в зарегистрированном багаже.
