Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
чемодан лежит на кровати
чемодан лежит на кровати
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована вчера в 23:27

Красота под контролем: какие инструменты для укладки больше нельзя сдавать в багаж

TSA запретило провоз в багаже плоек и утюжков для волос

Управление транспортной безопасности США (TSA) обновило список запрещённых предметов, добавив в него популярные инструменты для укладки волос.

Что под запретом
Согласно обновлению от 15 августа, теперь нельзя сдавать в зарегистрированный багаж:

  • беспроводные щипцы для завивки и утюжки для волос с газовыми баллончиками,
  • утюжки и плойки на бутане,
  • газовые баллончики для их заправки.

Если такие устройства будут обнаружены в багаже, их конфискуют.

Исключение для ручной клади
FAA уточняет: перевозить эти инструменты всё же можно — но только в ручной клади и при соблюдении условий:

  • нагревательный элемент должен быть закрыт защитным кожухом,
  • устройство должно быть зафиксировано, чтобы исключить случайное включение.

Инструменты со шнуром, подключаемые к розетке, не попали под запрет — их можно провозить и в ручной клади, и в зарегистрированном багаже.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что посмотреть в Таиланде: Бангкок, Чиангмай, Исан и южные острова вчера в 15:09

Четыре Таиланда: где искать джунгли, древние столицы и острова-мечты

Откройте для себя Таиланд с его уникальными регионами: от потрясающих пляжей на юге до культурных жемчужин севера. Узнайте, что не стоит пропускать.

Читать полностью » AZUR air увеличит число рейсов в Анталью из Казани, Екатеринбурга и регионов России в сентябре вчера в 14:10

Больше рейсов — больше туров: как осенью изменится отдых в Анталье

Сентябрь обещает биджесть для российских туристов: расширение рейсов AZUR air в Анталью из шести городов. Узнайте, как планировать отпуск лучше!

Читать полностью » BLS International: Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам вчера в 13:56

Новый шанс для отпусков: Словакия стала доступнее россиянам

Словакия вновь принимает заявления от россиян на туристические визы — спустя почти три года ограничений, введённых в 2022 году.

Читать полностью » Водопадные маршруты России: что посмотреть осенью вчера в 12:08

Топ мест в России, где водопады особенно красивы осенью

Осень делает водопады особенно зрелищными: меньше туристов, яркая природа и полноводные реки. Разбираем лучшие маршруты по России.

Читать полностью » Осенний отдых в Архызе: пешие маршруты и природа вчера в 11:05

Осенний Архыз без толп: горные тропы, где можно услышать тишину

Осенью Архыз особенно хорош: мягкий климат, прозрачный воздух, горные тропы и шумные водопады без толпы туристов.

Читать полностью » Роза Хутор в сентябре: горы и скидки вместо очередей вчера в 10:03

Роза Хутор без суеты: чем удивляет сентябрь

Сентябрь на Роза Хутор — это горы без суеты: работающие подъёмники, прохладные маршруты и уютные вечера в SPA после прогулок.

Читать полностью » Кавказские Минеральные Воды осенью: терренкуры и санатории вчера в 9:01

Терренкуры, источники и горы: что открывают Минеральные Воды в сентябре

Осень на Кавказских Минеральных Водах — это мягкий климат, лечебные источники, прогулки по терренкурам и тишина курортов без летней суеты.

Читать полностью » Абрау-Дюрсо осенью: шампанское и прогулки у озера вчера в 8:00

Абрау-Дюрсо осенью: озеро, шампанское, экскурсии

Осенью Абрау-Дюрсо становится особенно уютным: винные дегустации, прогулки у озера и мягкий климат создают атмосферу спокойного отдыха.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Меган-Мари Делегас: какие упражнения укрепляют ноги и улучшают баланс при ходьбе по лестнице
Спорт и фитнес

Падел официально аккредитован в России: история, правила и стоимость игры
Красота и здоровье

Употребление крестоцветных овощей снижает риск колоректального рака на 20%
ЮФО

КТК: Нефтяного загрязнения на черноморском побережье от Новороссийска до Анапы не обнаружено
Красота и здоровье

Психолог Рябкова назвала игру ключевым фактором в развитии эмоционального интеллекта ребенка
УрФО

В Тюмени с вице-президента авиакомпании взыскали 43,7 млн руб за взятки и злоупотребления
СЗФО

Полпред СЗФО Александр Гуцан представлен Путиным к назначению на пост генпрокурора РФ
Питомцы

Зоопсихолог Бородулина: собаку нужно воспитывать терпением, а не наказаниями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru