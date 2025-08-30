Красота под контролем: какие инструменты для укладки больше нельзя сдавать в багаж

Управление транспортной безопасности США (TSA) обновило список запрещённых предметов, добавив в него популярные инструменты для укладки волос.

Что под запретом

Согласно обновлению от 15 августа, теперь нельзя сдавать в зарегистрированный багаж:

беспроводные щипцы для завивки и утюжки для волос с газовыми баллончиками,

утюжки и плойки на бутане,

газовые баллончики для их заправки.

Если такие устройства будут обнаружены в багаже, их конфискуют.

Исключение для ручной клади

FAA уточняет: перевозить эти инструменты всё же можно — но только в ручной клади и при соблюдении условий:

нагревательный элемент должен быть закрыт защитным кожухом,

устройство должно быть зафиксировано, чтобы исключить случайное включение.

Инструменты со шнуром, подключаемые к розетке, не попали под запрет — их можно провозить и в ручной клади, и в зарегистрированном багаже.