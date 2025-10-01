Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка с эспандером
Тренировка с эспандером
© flickr.com by Official Navy Page from United States of America is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Дом, улица или отель: тренажёр, которому всё равно, где вы занимаетесь

История TRX-петель: из военной подготовки в фитнес и реабилитацию

TRX-петли сегодня стали одним из самых популярных спортивных снарядов для домашних и уличных тренировок. Они компактны, удобны в использовании и позволяют прорабатывать все группы мышц без привычных гантелей или тренажёров. Чтобы разобраться, чем полезен этот инвентарь и как его использовать, рассмотрим подробнее.

Что такое TRX

TRX (total body resistance exercise) — это прочные нейлоновые стропы с регулируемой длиной. У них есть удобные ручки для ладоней и петли для стоп. Снаряд легко закрепить на перекладине, дереве, столбе или даже на двери с помощью специального крепления. Благодаря этому тренироваться можно где угодно — дома, в спортзале, на улице или даже в номере отеля.

Главный плюс TRX — нестабильность. Тело постоянно ищет баланс, а значит, мышцы кора и стабилизаторы включаются в работу в каждом упражнении. Это делает занятия в петлях не только силовыми, но и функциональными.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с простых упражнений — планка, приседания, отжимания.

  2. Постепенно регулируйте длину строп: чем ниже петли, тем сложнее упражнение.

  3. Для начинающих подойдут комплексы 2-3 раза в неделю по 20-30 минут.

  4. Перед тренировкой обязательно разогрейтесь — можно использовать скакалку или бег на месте.

  5. Следите за техникой: корпус всегда прямой, поясница не должна провисать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тренироваться без фиксации петель.
    → Последствие: риск падения и травмы.
    → Альтернатива: использовать дверное крепление или турник.

  • Ошибка: слишком длинные стропы в упражнениях на верх тела.
    → Последствие: нагрузка уходит в суставы, снижается эффективность.
    → Альтернатива: укоротить петли до оптимальной длины.

  • Ошибка: выполнять круговую тренировку без отдыха.
    → Последствие: быстрое переутомление и потеря техники.
    → Альтернатива: соблюдать интервалы — 20-40 секунд работы и 20-40 секунд отдыха.

А что если…

  • Нет возможности купить оригинальные TRX? Подойдут аналоги с AliExpress, они дешевле, но менее долговечны.
  • Нужно прокачать пресс? Любое упражнение в петлях нагружает мышцы кора, особенно планка и V-складка.
  • Хотите тренироваться чаще? Дополняйте силовые занятия кардио — бегом, плаванием или велотренажёром.

FAQ

Как выбрать TRX?

Есть модели для дома и для фитнес-клубов. Домашние выдерживают до 180 кг, оснащены мягкими ручками. Профессиональные — до 220 кг и с резиновыми антибактериальными рукоятками.

Сколько стоит TRX?

Оригинальные комплекты стоят от 8,5 до 20 тысяч рублей. Более доступные аналоги можно найти за 1,5-2,5 тысячи.

Что лучше: TRX или гантели?

С гантелями проще прокачивать конкретные мышцы, а TRX делает акцент на функциональной силе и работе всего тела. Многие тренеры рекомендуют совмещать оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: TRX подходит только для профессионалов.
  • Правда: упражнения можно адаптировать под любой уровень.
  • Миф: петли не заменяют силовые тренировки.
  • Правда: нагрузка сопоставима с работой с собственным весом и лёгкими штангами.
  • Миф: заниматься можно только в спортзале.
  • Правда: петли легко крепятся дома или на улице.

Интересные факты

  • TRX придумал морской пехотинец США Рэнди Хетрик, чтобы поддерживать форму в условиях ограниченного пространства.
  • Система тренировок активно используется в подготовке спецподразделений.
  • С помощью петель можно выполнять более 300 вариантов упражнений.

Исторический контекст

  1. В 1990-х годах TRX использовался только военными как компактный снаряд для выносливости.

  2. В 2000-е он стал появляться в фитнес-клубах США.

  3. Сегодня петли применяют не только спортсмены, но и физиотерапевты для реабилитации после травм.

TRX-тренировки универсальны: они помогают развить силу, гибкость и выносливость, занимают минимум места и подходят для любого уровня подготовки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правило Златовласки помогает формировать устойчивые тренировочные привычки — мнение Адама Борнстайна вчера в 22:28

Правило Златовласки: секрет стабильного прогресса в спорте

Почему слишком лёгкие или слишком тяжёлые программы не работают и как найти баланс, который удержит мотивацию и принесёт результат.

Читать полностью » Тренер Би Джей Уорд: при болезни лучше отказаться от интенсивных тренировок вчера в 21:24

Болезнь и спорт: где тонкая грань между пользой и риском

Можно ли тренироваться при простуде и чем рискует организм при перегрузке? Разбираем простые правила, которые помогут сохранить здоровье.

Читать полностью » Хардгейнерам нужно чередовать силовые и объёмные тренировки — совет Би Джея Уорда вчера в 20:19

Худой от природы: почему хардгейнеры всё же могут стать сильными

Почему худым парням так сложно набирать массу и как пошаговый план поможет превратить генетические минусы в преимущества.

Читать полностью » Врачи: регулярная зарядка по 10 минут укрепляет осанку и снижает скованность мышц вчера в 19:10

Три круга, которые меняют день: как размяться без тренажёров

Лёгкая зарядка без прыжков и отжиманий: пять упражнений, которые помогут разогнать сонливость и снять зажимы даже за короткий перерыв.

Читать полностью » Михаил Касаткин: синдром грушевидной мышцы — миф современной медицины вчера в 18:10

Почему ночная боль в бедре способна обернуться диагнозом, о котором мало кто слышал

Боль в ягодице часто объясняют синдромом грушевидной мышцы. Но учёные уверены: реальная причина сложнее. Как понять источник и помочь себе?

Читать полностью » Врачи: зумба укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает уровень стресса вчера в 17:10

Кардио-праздник, который сильнее беговой дорожки

Зумба — это не просто танцевальная тренировка, а настоящий фитнес-праздник. Узнайте, как она помогает худеть и улучшает настроение.

Читать полностью » Физиотерапевты: вис на турнике снижает риск импиджмент-синдрома плеча вчера в 16:10

Одно упражнение без движений оказалось ключом к силе и здоровью

Простое упражнение на турнике может укрепить хват, разгрузить спину и улучшить подвижность плеч. Разбираем нюансы и возможные ошибки.

Читать полностью » Стойка на руках и обратная планка помогают развить подвижность плечевых суставов вчера в 15:10

20 минут в день: комплекс, который качает силу без железа

Пять простых движений помогут укрепить плечи, повысить мобильность суставов и улучшить осанку — всё это без тяжёлых снарядов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Доктор Винья Бас: силовые упражнения повышают чувствительность к инсулину
Наука

Роскосмос: спутник "Бион-М" № 2 завершил 30-дневный полёт и вернулся на Землю
УрФО

Автоэксперт Дмитрий Демин: в Тюмени ожидается наплыв в шиномонтажки из-за заморозков
Технологии

Тим Бернерс-Ли: интернет больше не остаётся полностью свободным
Авто и мото

Автоэксперт: при попадании дизеля в бензиновый мотор требуется промывка системы
Дом

Продвинутые модели увлажнителей оснащены гигрометром, фильтрами и ночным режимом
Авто и мото

Jeep запускает производство компактного внедорожника Avenger в Бразилии на заводе Stellantis
Питомцы

Эксперты: у собак формируется недоверие и избегание вместо ненависти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet