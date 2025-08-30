Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Петли TRX превращают обычные приседы в испытание на выживание

Тренер Морган Риз назвала эффективные упражнения с TRX для нижней части тела

Большинство упражнений с собственным весом не требуют снаряжения, но иногда хочется добавить интенсивности без покупки целого набора гантелей. В этом случае на помощь приходит TRX — те самые чёрно-жёлтые петли, которые часто можно заметить в спортзале. С их помощью можно прорабатывать не только верх, но и низ тела, делая акцент на силе, координации и балансе.

Почему TRX эффективен

TRX позволяет лучше контролировать каждое движение и держать равновесие. Даже при том, что петли создают дополнительную опору, они вовсе не облегчают тренировку — нагрузка остаётся серьёзной.

"TRX увеличивает стабильность, баланс и включает в работу всё тело. Практически каждое упражнение задействует мышцы кора", — сказала тренер Морган Риз.

Кроме того, петли удобно брать с собой: они легко крепятся к дверям, деревьям, перилам или любым устойчивым опорам. Это делает TRX универсальным снарядом для тренировок где угодно.

Важные советы перед началом

• Проверьте, чтобы ручки были на одном уровне. Если они смещены, нагрузка распределяется неправильно.
• Не стоит тянуть себя руками к точке крепления. Петли нужны для баланса, а не для того, чтобы забирать нагрузку у ног.

Упражнения для нижней части тела

Reverse Lunge — обратный выпад

Возьмите петли на уровне талии, ноги — на ширине плеч. Сделайте шаг назад правой ногой, опускаясь в выпад. Левая нога остаётся опорной: толкнитесь от пола и вернитесь в исходное положение, поднимая правое колено на уровень бедра. Повторите на одной стороне, затем смените ногу.

TRX помогает держать равновесие и выполнять выпады быстрее и мощнее, сочетая силу, стабильность и динамику.

Squat Jump — прыжок из приседа

Держите петли на уровне бёдер, сделайте шаг назад, чтобы было лёгкое натяжение. Присядьте, затем резко толкнитесь пятками и выпрыгните вверх. Приземляйтесь мягко, с согнутыми коленями.

Главное — сохранять правильное положение таза, коленей и стоп. TRX помогает смягчить приземление и снижает нагрузку на колени.

Curtsy Lunge — выпад "реверанс"

Исходное положение: петли на уровне талии, ноги на ширине плеч. Отведите левую ногу назад и по диагонали, пересекая её за правой. Опуститесь вниз, пока переднее бедро не станет параллельно полу. Затем поднимите левое колено к бедру и снова шагните в "реверанс".

Такой вариант выпада задействует ягодицы и мышцы бёдер под другим углом, а также помогает выровнять силу правой и левой ног.

Assisted Pistol Squat — ассистированный пистолетик

Возьмите петли на уровне талии, вытяните правую ногу вперёд, слегка касаясь ею пола. Согните левое колено и присядьте на одной ноге, сохраняя пятку в опоре. Затем выпрямитесь, поднимая правое колено на уровень бедра.

Это отличный способ научиться выполнять сложный вариант приседа на одной ноге. Петли помогают держать равновесие и сосредоточиться на технике.

TRX делает тренировку нижней части тела эффективнее, добавляя устойчивости и контроля, но не снижая нагрузку. С его помощью можно отточить технику, развить силу и улучшить баланс, а главное — заниматься в любом месте.

