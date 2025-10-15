Вход только по любви и доверию: как один человек может спасти твой аккаунт от взлома

Портал "Госуслуги" получил обновление, которое усиливает защиту пользователей от мошенников. Теперь каждый может добавить доверенное лицо - человека, который поможет подтвердить смену пароля, если злоумышленники попытаются взломать аккаунт. Эта функция разработана Министерством цифрового развития (Минцифры) и уже доступна всем пользователям старше 14 лет.

Что делает доверенный контакт

Главная цель новой функции — предотвратить несанкционированную смену пароля. Доверенное лицо получает дополнительный код подтверждения всякий раз, когда владелец аккаунта пытается изменить пароль. Только после ввода этого кода операция завершается.

При этом доверенный контакт не получает доступ к личным данным, заявлениям, госуслугам или настройкам пользователя. Его роль — исключительно верификационная, то есть подтверждающая действие.

"Это простой, но эффективный способ защитить граждан от кражи учётных записей. Мы сделали безопасность на "Госуслугах" более человеческой — с доверием к близким", — отметил представитель Минцифры.

Как подключить доверенного человека

Подключение занимает всего несколько минут.

Войдите в личный кабинет на портале "Госуслуги". Перейдите в раздел "Безопасность" и выберите пункт "Доверенный контакт". Нажмите "Добавить" и заполните данные доверенного лица: имя (точно как в паспорте);

номер телефона, привязанный к учётной записи "Госуслуг" (на него будут приходить СМС-коды). Отправьте приглашение. Оно появится в личном кабинете выбранного человека. После подтверждения информация о доверенном контакте отразится в вашем профиле.

Если запрос не будет подтверждён в течение отведённого времени, его можно отправить повторно.

Удалить или заменить доверенного контакт можно в любой момент.

Кто может стать доверенным лицом

Чтобы стать доверенным контактом, нужно соответствовать нескольким условиям:

возраст от 18 лет ;

гражданство РФ ;

наличие подтверждённой учётной записи на "Госуслугах";

актуальные данные паспорта и телефона.

Один доверенный контакт может помогать максимум пяти пользователям одновременно.

Новые правила смены пароля

С июня 2025 года Минцифры совместно с МВД ввели дополнительную меру безопасности: теперь код подтверждения смены пароля не отправляется, если на телефоне идёт звонок. Это исключает сценарии, когда мошенники звонят жертве и одновременно пытаются получить коды восстановления.

Такая мера снижает риск социальной инженерии, когда злоумышленники убеждают пользователей назвать код из СМС под предлогом "технических проверок".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать настройку доверенного контакта.

Последствие: повышается риск потери доступа при фишинговых атаках.

Альтернатива: добавить доверенное лицо из числа близких, чтобы иметь дополнительный уровень защиты.

Ошибка: указать случайного знакомого.

Последствие: возможность злоупотребления доверием.

Альтернатива: выбирать родственника или надёжного друга с подтверждённой учётной записью.

Ошибка: не обновлять контактные данные.

Последствие: доверенный человек не получит уведомление о смене пароля.

Альтернатива: проверять актуальность номера телефона в профиле.

А что если пароль уже украли?

Если злоумышленники получили доступ к вашему аккаунту:

немедленно воспользуйтесь функцией восстановления доступа ;

уведомите доверенное лицо — его код может помочь заблокировать несанкционированные действия;

обратитесь в службу поддержки "Госуслуг" или в МВД через раздел "Помощь" на портале.

Плюсы и минусы новой функции

Плюсы Минусы Дополнительный уровень защиты от взлома Можно назначить только одного доверенного человека Простая настройка и управление Требуется подтверждённая учётная запись у доверенного Исключение фишинговых атак Возможен человеческий фактор — забывчивость доверенного Повышение доверия пользователей к системе Ограничение на количество доверителей — максимум 5

Советы по безопасной работе с "Госуслугами"

Не передавайте пароли и СМС-коды третьим лицам.

Проверяйте адрес сайта: официальный портал всегда начинается с gosuslugi.ru .

Используйте двухфакторную аутентификацию .

Настройте уведомления о входах и изменениях данных.

Регулярно обновляйте пароль, избегая простых комбинаций вроде 123456 или qwerty .

Мифы и правда

Миф: доверенный контакт сможет войти в мой аккаунт.

Правда: он не имеет доступа к данным и может лишь подтвердить смену пароля.

Миф: функция создаст новые риски утечки данных.

Правда: все операции проходят через защищённые каналы с двухсторонней верификацией.

Миф: нельзя выбрать другого доверенного.

Правда: контакт можно изменить или удалить в любой момент.

Интересные факты

• Россия — первая страна, внедрившая модель "доверенного контакта" в государственной онлайн-системе.

• В 2024 году через "Госуслуги" было зарегистрировано более 140 млн аккаунтов.

• По данным МВД, более 60% случаев онлайн-мошенничества связано с попытками смены пароля на официальных порталах.

