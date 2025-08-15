Нюша ломает стереотипы: любовь нельзя искать по пунктам

Когда мы говорим об идеальном мужчине, большинство сразу представляют список характеристик: рост, чувство юмора, стабильность, харизма. Но певица Нюша уверена, что искать любовь по чек-листу — пустая затея.

В беседе с NEWS.ru 35-летняя артистка призналась, что не создает в голове образ "идеального мужчины". Она предпочитает довериться ходу жизни и верит, что Вселенная сама подскажет, кто станет её человеком.

"На мой взгляд, важно ориентироваться на чувства, а не на список критериев, ведь я сама неидеальна. В этом вопросе я доверяю Вселенной — она знает, какой партнер мне подойдет и когда", — говорит Нюша.

Личный опыт и философия

Эта философия у певицы появилась не на пустом месте. В прошлом Нюша была замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. В браке у них родились сын и дочь. Сейчас дети живут с отцом в Дубае, а артистка признается, что привыкла к разлукам из-за работы ещё до развода.

По её словам, после расставания с Сивовым привычный ритм почти не изменился. Гастроли по-прежнему занимают большую часть времени, а долгожданные встречи с детьми становятся особенными. Она старается уделять им максимум внимания, когда возвращается домой.

Разлука с детьми

Нюша откровенно говорит, что расставания с сыном и дочерью даются нелегко. Однако постоянное общение и желание быть в курсе их жизни помогают сглаживать расстояние. В таких условиях, считает певица, особенно важно сохранять доверие к жизни и веру в то, что всё складывается так, как должно.