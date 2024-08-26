Лесник в Санкт-Петербурге обнаружил скелет человека с разбитой головой

В понедельник, 26 августа, стало известно, что найденные в Левашовском заказнике останки принадлежат жителю города Колпино. Об этом сообщили правоохранительные органы изданию "Форпост".
В куртке, которая была найдена вместе с останками, обнаружили паспорт. Из него следовало, что погибший — 39-летний житель Колпино, который с конца февраля считался пропавшим без вести. В марте в городе и социальных сетях появились объявления о его розыске.
Тело было найдено примерно в полутора километрах от дороги, частично погружённое в воду. Череп, который был проломлен, находился на некотором расстоянии от тела.
В настоящее время ведётся расследование для установления причин смерти. Останки будут подвергнуты тщательному судебно-медицинскому осмотру. Следователи рассматривают все возможные версии, включая случайную гибель или преступление. Место находки останков будет обследовано на предмет дополнительных улик.
Семья погибшего была уведомлена, и им оказывается поддержка. В зависимости от результатов экспертизы, полиция сможет более точно определить время и условия смерти, а также выявить подозреваемых, если будет подтверждена криминальная версия.
Местные жители и грибники призываются к осторожности в лесу и сообщать в полицию о любых подозрительных находках. Власти обещают усилить патрулирование в данном районе для предотвращения подобных случаев и обеспечения безопасности.
Фото: From Wikimedia Commons/ Frank Meitzke (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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