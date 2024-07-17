Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена, в стратегических просчетах во внешней политике. По мнению Трампа, политика Байдена привела к нежелательному сближению России и Китая.
В беседе с журналистами Bloomberg бывший лидер США отметил, что за последние несколько лет геополитическая ситуация претерпела значительные изменения. Он подчеркнул, что Китай укрепил связи не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей, обладающей существенным ядерным потенциалом.
Трамп образно охарактеризовал сложившуюся ситуацию, сравнив сближение России и Китая с формированием новой семьи на международной арене. По его словам, к этому альянсу примкнули Иран и Северная Корея, что создало самодостаточный блок стран.
Бывший президент выразил обеспокоенность относительно оставшегося времени до потенциальной смены администрации в США. Он предупредил о возросших рисках глобального конфликта в текущей напряженной международной обстановке.
Трамп не скупился на резкие характеристики в адрес действующего президента и его окружения. Он назвал Байдена некомпетентным руководителем, а его команду обвинил в отсутствии понимания последствий принимаемых решений.
Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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