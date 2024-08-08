Дональд Трамп заявил, что США в опасности, так как они потеряли уважение Китая и России

Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат в президенты на нынешних выборах от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты находятся в опасности, поскольку страна больше не пользуется уважением Китая и России.

Трамп констатировал, что за всю историю Соединенных Штатов их страна никогда не была в такой опасности, как сейчас. Это утверждение он связывает с потерей уважения со стороны РФ и КНР.

Экс-президент также заявил на брифинге, состоявшемся в его резиденции во Флориде, что планета близка к новому мировому конфликту.

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