Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал мнение о необходимости финансового участия Тайваня в обеспечении собственной безопасности от потенциальной угрозы со стороны Китая.

В интервью изданию Bloomberg экс-президент провел аналогию между ролью США и деятельностью страховой компании, подчеркнув отсутствие взаимности в отношениях с Тайванем. Трамп обратил внимание на значительную географическую удаленность острова от американской территории.

Политик также отметил, что Тайвань обладает военным потенциалом для противостояния Китаю, однако воздерживается от активных действий из-за опасений за свою высокотехнологичную промышленность, в частности, производство микрочипов. Трамп подчеркнул экономическое благополучие Тайваня, достигнутое в том числе за счет привлечения американского бизнеса в сфере производства полупроводников.

Тайваньская проблема уходит корнями в середину XX века, когда после провозглашения Китайской Народной Республики часть оппозиционной партии Гоминьдан обосновалась на острове, объявив его Китайской Республикой на Тайване. Пекин придерживается концепции единого Китая, не допускающей одновременного признания КНР и Тайваня.

Китайское руководство последовательно выражает протест против поставок американского вооружения Тайваню, рассматривая такие действия как нарушение суверенитета КНР и поддержку сепаратистских настроений на острове.

Фото: From Wikimedia Commons/ Chen-fang Tina Chung, Voice of America correspondent