Представителю Республиканской партии Соединенных Штатов Дональду Трампу будет очень сложно прекратить конфликт на территории Украины за один день из-за успехов ВС РФ на фронте. Однако есть небольшое условие. Такое заявление сделал политолог Алессандро Орсини в своей статье для издания IL Fatto Quotidiano.

"Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа", — говорится в его публикации.

Кроме того, эксперт добавил, что у украинской армии нет ни одной значимой победы над российскими войсками в зоне боевых действий. При этом Орсини вовсе считает, что уже через год ВСУ станут еще слабее, чем есть сейчас, в то время как российская армия станет еще сильнее.

Также эксперт указал на то, что Москва очень тесно держит связи с Северной Кореей, Китаем и Ираном. По его словам, этот блок очень силен, поэтому не оставит шансов НАТО в случае мировой войны.

Фото: flickr/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America