Дональд Трамп, кандидат в президенты США и бывший лидер страны, в интервью Bloomberg заявил о хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. Трамп отметил, что между ними никогда не возникало угрозы войны и они всегда находили общий язык.
Он также подчеркнул, что подобные отношения у него были и с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Трампа, они дружили до начала пандемии коронавируса в 2020 году, и аналогичная ситуация была с Путиным.
Трамп неоднократно заявлял о своем намерении прекратить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах в ноябре. Он подчеркивал, что США не должны тратить деньги на эту войну. По мнению Трампа, если бы Россия относилась с уважением к нынешнему президенту США Джо Байдену, вооруженного конфликта не было бы.
Джеймс Дэвид Вэнс, выбранный Трампом в качестве кандидата на пост вице-президента, заявил 16 июля, что в случае победы Трампа на выборах, он начнет переговоры с Россией и Украиной о мире. Вэнс также подчеркнул, что Трамп хочет, чтобы США сосредоточили внимание на "реальной угрозе — Китае".
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