Бывший глава США Дональд Трамп провел встречу с руководителем Секретной службы Кимберли Читл, чьи подчиненные обеспечивали его безопасность во время инцидента в Пенсильвании. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на анонимный источник.

Согласно информации телеканала, беседа состоялась во вторник в отеле экс-президента в Милуоки. Содержание разговора осталось неизвестным.

Ранее в интервью ABC News Читл отметила, что здание, откуда велась стрельба, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов. По ее словам, их сотрудники располагались внутри, в то время как стрелок находился на крыше.

Однако шериф округа Батлер Майкл Слуп в беседе с агентством Рейтер опроверг эту информацию. Он заявил, что местная полиция не отвечала за безопасность на территории внутри или за пределами охраняемого периметра. Слуп добавил, что правоохранители получили фотографию подозреваемого Мэтью Крукса, но не располагали данными о его вооружении.

17 июля Министерство внутренней безопасности США объявило о начале расследования действий Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время предвыборного мероприятия.

Напомним, 13 июля на выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Экс-президент получил ранение в ухо, один из зрителей погиб, еще двое находятся в критическом состоянии.

Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого, который открыл огонь в направлении сцены. По имеющимся данным, он укрывался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия.

ФБР квалифицировало инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации бюро, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿