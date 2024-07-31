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Трамп намерен сильно сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО
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Трамп намерен сильно сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО

Дональд Трамп, в случае своего избрания на пост президента США, планирует существенно сократить сотрудничество в области разведки с союзниками по НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников из европейских стран и представителей НАТО.

Источники утверждают, что Трамп намерен ограничить обмен разведданными как часть более широкого плана по сокращению участия США в альянсе. По их словам, советники Трампа уже обсуждали этот план с европейскими странами, подчеркивая, что США будут меньше помогать и сотрудничать с НАТО.

Европейские страны полагаются на разведку США, особенно в вопросах безопасности в связи с Россией. Без обмена информацией с США, они станут более уязвимыми к угрозам со стороны России, а также потеряют доступ к ценной разведданным, которые доступны только у американских спецслужб.

Источники выразили обеспокоенность тем, что сокращение обмена разведданными может привести к ослаблению безопасности в Европе и повышению рисков для союзников по НАТО.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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