Дональд Трамп, в случае своего избрания на пост президента США, планирует существенно сократить сотрудничество в области разведки с союзниками по НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников из европейских стран и представителей НАТО.
Источники утверждают, что Трамп намерен ограничить обмен разведданными как часть более широкого плана по сокращению участия США в альянсе. По их словам, советники Трампа уже обсуждали этот план с европейскими странами, подчеркивая, что США будут меньше помогать и сотрудничать с НАТО.
Европейские страны полагаются на разведку США, особенно в вопросах безопасности в связи с Россией. Без обмена информацией с США, они станут более уязвимыми к угрозам со стороны России, а также потеряют доступ к ценной разведданным, которые доступны только у американских спецслужб.
Источники выразили обеспокоенность тем, что сокращение обмена разведданными может привести к ослаблению безопасности в Европе и повышению рисков для союзников по НАТО.
Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
AMD увеличил свою чистую квартальную прибыль в 10 раз
Во втором квартале 2024 года компания AMD, специализирующаяся на производстве микрочипов, продемонстрировала впечатляющий рост финансовых показателей. Чистая прибыль корпорации увеличилась практически в десятикратном размере, а выручка возросла на 9%.
Ynet: после убийства Хании Израиль усилит охрану своих спортсменов на Олимпиаде
Служба безопасности Израиля закрепит дополнительную охрану за делегацией страны на Олимпийских играх в Париже после удара ЦАХАЛ по резиденции Исмаила Хании.
Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу
История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.
Суд принял иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук
Московский Савеловский районный суд зарегистрировал исковое заявление от создательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Информация об этом появилась в судебных документах 30 июля, что привлекло внимание издания "Ведомости".