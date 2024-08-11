Трамп: Харрис украла мою идею против налогов на чаевые

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою оппонентку от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис, в плагиате его политических предложений. Среди прочего, он указал на её использование его концепции отмены налога на чаевые для работников сферы обслуживания. Об этом он заявил в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

Трамп утверждал, что Харрис, чей рейтинг начинает падать, воспользовалась его идеей отмены налогов на чаевые, не намереваясь её реализовывать, а используя её только для политической выгоды. Он выразил мнение, что она не имеет собственных идей и прибегает к заимствованию чужих.

10 августа на мероприятии в Лас-Вегасе, штат Невада, Харрис заявила о своём намерении повысить минимальную зарплату и отменить налоги на чаевые для работников индустрии обслуживания и гостеприимства. Трамп же два месяца ранее, 9 июня, на собственном митинге в Лас-Вегасе, обещал ту же отмену налогов на чаевые, которые являются важным источником дохода для работников развлекательного сектора в этом городе.

В тот же месяц, посетив ресторан Tony and Nick's Steaks в Южной Филадельфии, бывший президент оставил 500 долларов чаевых с посланием о необходимости отмены налогов на чаевые.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Изначально ожидалось, что Демократическую партию будет представлять президент Джо Байден, но после неудачного выступления на дебатах с Трампом в июне, он, под давлением партии, отказался от участия в выборах. 21 июля Байден объявил о своём решении не участвовать в гонке и поддержал кандидатуру Харрис на пост президента.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)