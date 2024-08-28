Трамп заявил, что Бог уберег его от пули в голову

Президент США Дональд Трамп поделился в интервью с телеведущим Филом Макгроу, что Бог спас его с определённой целью. Он считает, что ему было суждено пережить покушение, чтобы он мог спасти мир и Америку.

По словам Трампа, его победа на выборах станет подтверждением того, что он был избран для выполнения своей миссии. Он предполагает, что его миссия включает не только спасение нации, но и, возможно, всего мира.﻿

Вечером 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. В него несколько раз выстрелили, после чего политика срочно увели со сцены с окровавленным ухом. Его доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. После этого его выписали.

Стрелявший был ликвидирован и опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс, уроженец Пенсильвании. По данным ФБР, он открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

В знак солидарности с Трампом республиканцы начали носить повязки на ушах. Политик также высказал мнение, что в 2020 году он бы победил в Калифорнии, если бы за голосование в штате отвечал Иисус Христос. По его словам, многие люди получили по почте несколько бюллетеней, что увеличило количество голосов за демократов.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)