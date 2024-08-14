Опрос NORC: Респонденты больше верят в победу Трампа, чем Харрис на выборах

По данным опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с исследовательским центром NORC, граждане США выражают большую уверенность в победе экс-президента Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию, чем вице-президента Камалы Харрис, которая является кандидатом от Демократической партии.
Результаты исследования показывают, что 34% опрошенных верят в победу Трампа, тогда как только 31% считают, что у Харрис есть шансы на успех на выборах. Еще 29% респондентов уверены, что оба кандидата имеют равные шансы на победу, а 4% не верят в успех ни одного из них. Опрос состоялся с 8 по 12 августа и охватил 1164 взрослых американцев.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Дональд Трамп уже официально выдвинут от Республиканской партии, тогда как действующего вице-президента Камалу Харрис еще предстоит формально номинировать на предстоящей конвенции демократов, которая пройдет с 19 по по 22 августа в Чикаго.
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Вице-президент США и кандидат на пост президента Камала Харрис стремится дистанцироваться от действующего главы государства Джо Байдена по ряду вопросов, в которых его решения оказались непопулярными. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на информацию, полученную от её советников.
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