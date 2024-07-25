Отказ Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) от идеи мирного урегулирования по плану кандидата в президенты США Дональда Трампа поставит под вопрос помощь США Украине, заявил в интервью The National Interest бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад.

«Если Зеленский воспрепятствует переговорной инициативе Трампа, США могут отменить разрешение, данное администрацией Байдена, на использование американского оружия против определённых российских районов», - сказал он.

По словам Халилзада, упрямство Киева может привести к решению Вашингтона поставить военную помощь в зависимость от сотрудничества с Украиной.

Эксперт добавил, что если Трамп выиграет выборы, то велика вероятность, что вместе с Джей Ди Вэнсом они смогут урегулировать конфликт дипломатическим путем. Камала Харрис в случае победы продолжит курс Демократической партии по украинскому вопросу, прогнозирует Халилзад.

Фото: Flickr/Белый дом.