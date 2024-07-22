Бывшему президенту США Дональду Трампу во время первого президентского срока не дали много чего сделать. Как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru политолог Дмитрий Дробницкий, во внутренней политике экс-глава государства сделал всё, что обещал, а во внешней "продемонстрировал довольно ювелирную работу".
"Просто мы не имели возможности увидеть завершение этого всего. Конечно, Трамп и во внутренней, и во внешней политике был постоянно связан по рукам и ногам вашингтонской бюрократией. И, конечно, очень серьезно всё будет зависеть от того, насколько он сможет провести чистку рядов, придя к власти в ближайшее время. И давайте поговорить серьезно. Вопрос о власти на выборах не решится", — сказал он.
По словам собеседника NewsInfo.Ru, формально выиграть выборы 5 ноября недостаточно для того, чтобы обеспечить власть из-за серьёзного раскола в США.
"Америка находится в турбулентности. Она скатывается в гражданский конфликт. Согласия нет. Когерентности нет. Всё это плохо. Тут скорее вопрос, как в дальнейшем без Соединенных Штатов все это дело строить. Вообще, всю политику. Мы все же о нашем континенте говорим, о том, как минимизировать, а потом вовсе свести на нет влияние Соединенных Штатов в Евразии. Это серьезно, если об этом говорить. Понятно, что в Европе сейчас, опять же, в моменте самые разные европейские проекты высказывают поражение в связи с тем, что вероятность поражения либеральной элиты в ноябре этого года вероятна. Они будут сопротивляться, будет гражданский конфликт. Но многие уже подумывают о том, чтобы подкрасться и лизнуть", — добавил политолог.
Говоря об Украине, Дробницкий отметил, что Трамп действительно может приложить свою руку для того, чтобы завершить конфликт, но какие последствия будут после этого, неизвестно. В то же время, политолог уверен, что Россия будет работать с Трампом.
"На самом деле нужно готовиться к различного рода негативным последствиям турбулентности в Америке, которые могут быть разные. И сейчас-то Америка не очень последовательна", — заключил эксперт.
Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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