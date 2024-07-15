Брокер "БКС Мир Инвестиций" с 15 июля ввел временные ограничения на ввод и вывод казахстанского тенге на свои брокерские счета клиентов. Данные ограничения связаны с усложняющейся системой расчетов между участниками биржевых торгов в тенге и ростом времени, необходимого для выполнения операций с этой валютой.