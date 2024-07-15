Женщина-телохранитель из команды кандидата в президенты США Дональда Трампа, закрывшая его собой при покушении в субботу, родилась в России. Об этом пишет Телеграм-канал "Типичная Рязань».
Индия попросила ускорить поставку зенитных ракетных комплексов С-400 из России
Согласно информации издания DD News, четвертый и пятый дивизионы системы С-400 будут переданы Нью-Дели в 2026 году. Первоначально планировалось, что поставки завершатся к 2024 году, но, по данным Times of India, произошла задержка.
Политолог Журавлёв: с приходом к власти резкий Трамп способен "побить горшки"
Международные СМИ пестрят заголовками — в США снайпер открыл огонь по Дональду Трампу во время предвыборной речи. Кадры облетели весь мир, Трамп встал с окровавленным лицом и под аплодисменты толпы поднял кулак в небо перед американским флагом с криком: "Сражайтесь! Боритесь!".
62% готовой еды, продаваемой в России, оказались с нарушениями
Около 62% исследованных образцов готовой еды из популярных сервисов доставки не соответствовали установленным нормам. Редакция «Известия» провела лабораторные испытания продукции восьми компаний: Grow Food, Level Kitchen, «Яндекс Лавка», «Самокат», «ВкусВилл», «Перекресток», TanukiFamily и «Шоколадница».
"БКС мир инвестиций" с 15 июля ограничил биржевые торги в тенге
Брокер "БКС Мир Инвестиций" с 15 июля ввел временные ограничения на ввод и вывод казахстанского тенге на свои брокерские счета клиентов. Данные ограничения связаны с усложняющейся системой расчетов между участниками биржевых торгов в тенге и ростом времени, необходимого для выполнения операций с этой валютой.