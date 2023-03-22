Бывший президент США Дональд Трамп пытается использовать историю вокруг эскортницы Сторми Дэниелс, чтобы привлечь пожертвования на свою новую президентскую кампанию. Об этом пишут американские СМИ.

Команда главного кандидата в президенты США от республиканской партии уже начала рассылку электронных писем своим сторонникам с просьбой сделать пожертвования в критический момент, пишет The Hill.

Как отмечает издание, вероятнее всего Трампу будут предъявлены обвинения, но он не будет закован в наручники. Это связано с тем, что в США президентам обычно не предъявляют обвинения во время и после их пребывания в должности, поскольку они обладают иммунитетом в отношении некоторых форм уголовной ответственности.

Дональда Трампа был избран президентом США в 2016 году и находился в должности до января 2021 года, когда его сменил Джо Байден.

В течение своего президентства Трамп столкнулся с рядом скандалов и неоднократно подвергался критики. В частности, в 2017 году Трамп подписал налоговую реформу, которая снизила налоги для бизнесов и богатых людей. Это стало одним из главных достижений его президентства.

Кроме того, Трамп провел много мероприятий по изменению политики США в отношении других стран. Он вышел из Парижского соглашения по климату и Иранской ядерной сделки, установил жесткие торговые ограничения для Китая и проводил многое другое.

Существуют обвинения, что Трамп и его команда имели связи с Россией во время выборов 2016 года. Эти обвинения продолжались на протяжении всего его президентства, хотя не были подтверждены.

Президентство Дональда Трампа оставило много вопросов и контроверсий в обществе, и его наследие продолжает влиять на политику США и общественную дискуссию в настоящее время.