Вашингтон становится следующей точкой: подготовка встречи Зеленского и Трампа стартовала после Мар-а-Лаго

Подготовка новой встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского вышла на практический уровень спустя несколько дней после переговоров во Флориде. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. По его словам, стороны уже договорились о дальнейшем формате диалога и нацелены провести переговоры в Вашингтоне в январе 2026 года.

Договорённости после встречи во Флориде

Украинская и американская делегации обсуждали будущие контакты во время переговоров во Флориде. Итогом стало решение продолжить консультации и перейти к следующему этапу диалога на более высоком уровне. Как уточнил Умеров, речь идёт именно о личной встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в столице США.

"Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч <…> [Зеленского и Трампа] в Вашингтоне в январе", — написал секретарь СНБО Украины в своём телеграм-канале.

Контакты после переговоров в Мар-а-Лаго

28 декабря Дональд Трамп принял Владимира Зеленского в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. После этой встречи украинский президент сообщил, что команды США и Украины продолжат работу уже на следующей неделе, чтобы завершить обсуждение ключевых вопросов. Он также подтвердил планы проведения в январе отдельной встречи Трампа с украинской делегацией и европейскими лидерами.

Сам Трамп после переговоров дал понять, что затягивать дальнейшие обсуждения нецелесообразно. По его оценке, промедление может обойтись Украине слишком дорого, поэтому переход к конкретным решениям, по его мнению, необходим в ближайшее время.

Оценка переговорного процесса и нерешённые вопросы

Президент США охарактеризовал разговор с Зеленским как "очень хороший" и заявил, что стороны приблизились к договорённостям. По его словам, около 95% позиций по вопросам безопасности уже согласованы, при этом остаются один-два наиболее сложных пункта, требующих дополнительного обсуждения.

В числе таких тем он назвал территориальный блок, где вопрос Донбасса остаётся ключевым. Трамп также отметил, что основную часть будущих гарантий безопасности Украине, по его оценке, должна взять на себя Европа. Кроме того, он указал на риск потери Украиной новых территорий в ближайшие месяцы, подчеркнув, что "сделку лучше заключить сейчас".

Политические решения и дальнейшие контакты

По словам Трампа, итоговые решения по возможному урегулированию Украина будет утверждать либо в парламенте, либо через референдум, при этом в обществе заметен высокий запрос на прекращение боевых действий. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что мирный план готов примерно на 90%, а пакет гарантий безопасности согласован полностью.