Обама в прошлом, но вопросы остались: кого Трамп хочет выкинуть из Microsoft

В конце рабочей недели Дональд Трамп сделал новое громкое заявление, потребовав от Microsoft увольнения Лизы Монако, которая с мая занимает пост президента компании по глобальным вопросам. Поводом стала её прежняя работа в администрации Барака Обамы и Джо Байдена. По мнению бывшего президента, такой опыт и должность в крупнейшей технологической корпорации могут создать риски доступа к "особо конфиденциальной информации".

Кого критикует Трамп

Лиза Монако долгое время занимала государственные должности. Она была старшим помощником по национальной безопасности при Обаме, а затем заместителем генерального прокурора в администрации Байдена. Эти посты связаны с доступом к государственным тайнам и выработкой решений в сфере безопасности.

"Я считаю, что Microsoft должна немедленно уволить Лизу Монако", — написал Трамп в Truth Social.

Он также напомнил, что ранее аннулировал её допуск к секретной информации, издав указ, который распространялся на Байдена, Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Байденов.

Роль Лизы Монако в Microsoft

С мая Монако возглавляет направление глобальных вопросов: это политика кибербезопасности, стратегическое взаимодействие с правительствами и международными организациями. По сути, она отвечает за формирование имиджа Microsoft как ответственного партнёра на рынке высоких технологий и ключевого игрока в области защиты данных.

TechCrunch обратился к Microsoft за комментарием, однако компания пока не дала официальной реакции на критику Трампа.

Сравнение: государственная служба и корпорация

Параметр Работа в администрации Работа в Microsoft Должность Заместитель генпрокурора, помощник по нацбезопасности Президент по глобальным вопросам Сфера Законность, вооружения, нацбезопасность Кибербезопасность, отношения с правительствами Ответственность Контроль за соблюдением закона, доступ к гостайне Политика взаимодействия корпорации с государством Риски Политические обвинения, конфликты интересов Подозрения в лояльности и конфиденциальности

Поддержка критики сторонниками Трампа

Одной из первых заявление Трампа поддержала правая активистка Лора Лумер. Она уже не раз упрекала Microsoft за приглашение Монако в команду. Более того, в своих публикациях в X она критиковала и Сатью Наделлу, упоминая его происхождение и обвиняя в "мошенническом поведении". После поста Трампа Лумер заявила, что теперь необходимо "аннулировать все государственные контракты Microsoft".

Советы шаг за шагом: как реагируют корпорации на политическую критику

Игнорировать резкие заявления, если они не сопровождаются официальными расследованиями. Давать сдержанные комментарии СМИ и инвесторам. Проверять внутренние процессы на предмет прозрачности и соответствия законодательству. Усиливать работу PR-служб для сохранения репутации. Готовить юридическую защиту на случай давления через государственные контракты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Назначение фигуры с сильным политическим бэкграундом без публичного разъяснения роли.

Последствие: рост недоверия и обвинения в конфликтах интересов.

Альтернатива: открытое объяснение обязанностей и ограничений должности.

Ошибка: Игнорирование нападок влиятельных политиков.

Последствие: потеря репутации и давления на бизнес-контракты.

Альтернатива: формальные комментарии и диалог с регуляторами.

Ошибка: Публичные споры с политиками.

Последствие: риск усугубления конфликта.

Альтернатива: сдержанная позиция и работа в рамках корпоративных процедур.

А что если…

Что будет, если давление Трампа усилится? Теоретически он может призвать к пересмотру госконтрактов с Microsoft. Это создаст угрозу для многомиллиардных проектов компании в сфере кибербезопасности и облачных технологий. Однако сама корпорация вряд ли примет кадровые решения под политическим давлением, так как это может подорвать её международный имидж.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Усиление внимания к вопросам кибербезопасности Репутационный удар по Microsoft Возможность открытой дискуссии о роли корпораций Давление на сотрудников с политическим прошлым Демонстрация независимости компании Риски потери госконтрактов Привлечение профессионала с опытом в госструктурах Критика со стороны политических оппонентов

FAQ

Почему именно Лиза Монако оказалась в центре внимания?

Из-за её прежних ролей в администрациях Обамы и Байдена, связанных с национальной безопасностью.

Может ли Microsoft уволить её из-за давления?

Официально решения принимаются советом директоров, и маловероятно, что компания пойдёт на такой шаг без внутренних оснований.

Как это отразится на контрактах Microsoft с государством?

Если давление усилится, часть контрактов может оказаться под угрозой, но пока таких решений не принято.

Мифы и правда

Миф: назначение Монако даёт ей доступ к секретам США.

Правда: её должность связана с корпоративной политикой, а не с гостайной.

Миф: Microsoft действует в интересах одной партии.

Правда: корпорация взаимодействует с разными администрациями, обеспечивая равные условия.

Миф: политическое прошлое автоматически делает сотрудника неблагонадёжным.

Правда: опыт в госструктурах часто востребован в бизнесе, особенно в сфере безопасности.

3 интересных факта

• Лиза Монако считается одним из самых влиятельных специалистов по киберугрозам в США.

• Её назначение в Microsoft совпало с усилением внимания компании к государственным контрактам.

• Это не первый случай, когда Трамп требует отставки топ-менеджеров технологических гигантов.

Исторический контекст