Обама в прошлом, но вопросы остались: кого Трамп хочет выкинуть из Microsoft
В конце рабочей недели Дональд Трамп сделал новое громкое заявление, потребовав от Microsoft увольнения Лизы Монако, которая с мая занимает пост президента компании по глобальным вопросам. Поводом стала её прежняя работа в администрации Барака Обамы и Джо Байдена. По мнению бывшего президента, такой опыт и должность в крупнейшей технологической корпорации могут создать риски доступа к "особо конфиденциальной информации".
Кого критикует Трамп
Лиза Монако долгое время занимала государственные должности. Она была старшим помощником по национальной безопасности при Обаме, а затем заместителем генерального прокурора в администрации Байдена. Эти посты связаны с доступом к государственным тайнам и выработкой решений в сфере безопасности.
"Я считаю, что Microsoft должна немедленно уволить Лизу Монако", — написал Трамп в Truth Social.
Он также напомнил, что ранее аннулировал её допуск к секретной информации, издав указ, который распространялся на Байдена, Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Байденов.
Роль Лизы Монако в Microsoft
С мая Монако возглавляет направление глобальных вопросов: это политика кибербезопасности, стратегическое взаимодействие с правительствами и международными организациями. По сути, она отвечает за формирование имиджа Microsoft как ответственного партнёра на рынке высоких технологий и ключевого игрока в области защиты данных.
TechCrunch обратился к Microsoft за комментарием, однако компания пока не дала официальной реакции на критику Трампа.
Сравнение: государственная служба и корпорация
|Параметр
|Работа в администрации
|Работа в Microsoft
|Должность
|Заместитель генпрокурора, помощник по нацбезопасности
|Президент по глобальным вопросам
|Сфера
|Законность, вооружения, нацбезопасность
|Кибербезопасность, отношения с правительствами
|Ответственность
|Контроль за соблюдением закона, доступ к гостайне
|Политика взаимодействия корпорации с государством
|Риски
|Политические обвинения, конфликты интересов
|Подозрения в лояльности и конфиденциальности
Поддержка критики сторонниками Трампа
Одной из первых заявление Трампа поддержала правая активистка Лора Лумер. Она уже не раз упрекала Microsoft за приглашение Монако в команду. Более того, в своих публикациях в X она критиковала и Сатью Наделлу, упоминая его происхождение и обвиняя в "мошенническом поведении". После поста Трампа Лумер заявила, что теперь необходимо "аннулировать все государственные контракты Microsoft".
Советы шаг за шагом: как реагируют корпорации на политическую критику
-
Игнорировать резкие заявления, если они не сопровождаются официальными расследованиями.
-
Давать сдержанные комментарии СМИ и инвесторам.
-
Проверять внутренние процессы на предмет прозрачности и соответствия законодательству.
-
Усиливать работу PR-служб для сохранения репутации.
-
Готовить юридическую защиту на случай давления через государственные контракты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Назначение фигуры с сильным политическим бэкграундом без публичного разъяснения роли.
Последствие: рост недоверия и обвинения в конфликтах интересов.
Альтернатива: открытое объяснение обязанностей и ограничений должности.
-
Ошибка: Игнорирование нападок влиятельных политиков.
Последствие: потеря репутации и давления на бизнес-контракты.
Альтернатива: формальные комментарии и диалог с регуляторами.
-
Ошибка: Публичные споры с политиками.
Последствие: риск усугубления конфликта.
Альтернатива: сдержанная позиция и работа в рамках корпоративных процедур.
А что если…
Что будет, если давление Трампа усилится? Теоретически он может призвать к пересмотру госконтрактов с Microsoft. Это создаст угрозу для многомиллиардных проектов компании в сфере кибербезопасности и облачных технологий. Однако сама корпорация вряд ли примет кадровые решения под политическим давлением, так как это может подорвать её международный имидж.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Усиление внимания к вопросам кибербезопасности
|Репутационный удар по Microsoft
|Возможность открытой дискуссии о роли корпораций
|Давление на сотрудников с политическим прошлым
|Демонстрация независимости компании
|Риски потери госконтрактов
|Привлечение профессионала с опытом в госструктурах
|Критика со стороны политических оппонентов
FAQ
Почему именно Лиза Монако оказалась в центре внимания?
Из-за её прежних ролей в администрациях Обамы и Байдена, связанных с национальной безопасностью.
Может ли Microsoft уволить её из-за давления?
Официально решения принимаются советом директоров, и маловероятно, что компания пойдёт на такой шаг без внутренних оснований.
Как это отразится на контрактах Microsoft с государством?
Если давление усилится, часть контрактов может оказаться под угрозой, но пока таких решений не принято.
Мифы и правда
-
Миф: назначение Монако даёт ей доступ к секретам США.
Правда: её должность связана с корпоративной политикой, а не с гостайной.
-
Миф: Microsoft действует в интересах одной партии.
Правда: корпорация взаимодействует с разными администрациями, обеспечивая равные условия.
-
Миф: политическое прошлое автоматически делает сотрудника неблагонадёжным.
Правда: опыт в госструктурах часто востребован в бизнесе, особенно в сфере безопасности.
3 интересных факта
• Лиза Монако считается одним из самых влиятельных специалистов по киберугрозам в США.
• Её назначение в Microsoft совпало с усилением внимания компании к государственным контрактам.
• Это не первый случай, когда Трамп требует отставки топ-менеджеров технологических гигантов.
Исторический контекст
-
Лиза Монако — одна из ключевых фигур в администрации Обамы в сфере нацбезопасности.
-
В 2021–2024 годах работала в Министерстве юстиции при Байдене.
-
В начале 2024 года Трамп лишил её доступа к секретной информации.
-
В мае 2025 года Монако заняла пост президента по глобальным вопросам в Microsoft.
-
Осенью 2025-го Трамп публично потребовал её увольнения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru