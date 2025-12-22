Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:06

Медленно и с паузами: поведение Трампа на трапе привлекло внимание соцсетей

Неловкий спуск Трампа с трапа вызвал обсуждения состояния его здоровья — Daily Beast

Неловкое движение на публике вновь стало поводом для обсуждений состояния здоровья президента США. Поведение Дональда Трампа во время спуска с трапа самолёта привлекло внимание СМИ и пользователей соцсетей, вызвав волну комментариев и предположений. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Видео со спуска по трапу

Поводом для обсуждений стало видео, опубликованное в соцсети X активистом движения "Сделаем Америку снова великой" Полом Виллареалом. На кадрах видно, как перед тем как начать спуск с трапа самолёта президент США трижды хлопает ладонью по правой ноге. После этого Трамп, держась за поручень, осторожно начинает спускаться вниз.

Запись быстро разошлась по соцсетям и стала предметом анализа со стороны комментаторов. Пользователи обратили внимание на замедленные и неуверенные движения президента, сопоставляя их с предыдущими публичными появлениями.

"Трамп вызвал новые обсуждения вокруг своего здоровья из-за неловкого спуска по ступеням борта номер один", — пишет издание Daily Beast.

Реакция после посадки

После того как Трамп спустился с трапа, он в сопровождении охраны сел в президентский автомобиль. Как отмечает издание, через окно машины было видно, что президент взял бутылку с напитком, который, по предположению журналистов, мог быть диетической колой.

Контекст и официальные заявления

В начале декабря Дональд Трамп уже реагировал на повышенное внимание к своему здоровью, отреагировав усмешкой на обсуждения, которые, по его словам, иногда звучат активнее, чем разговоры о состоянии его предшественника Джо Байдена. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что кардиологическое обследование президента показало нормальные результаты. По её словам, сердце и сосуды Дональда Трампа находятся в отличном состоянии.

